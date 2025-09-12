viernes 12 de septiembre 2025

Instancias finales

Rugby: Universitario busca un triunfo clave en Mendoza

El conjunto sanjuanino visita a Marista por la última fecha de la fase 2 del Top 8 Oro con la mira puesta en las semifinales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Universitario afrontará un desafío determinante este sábado cuando visite a Marista, en el marco de la 7ª y última fecha de la fase 2 del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano. El encuentro se disputará desde las 15.30 en Mendoza y contará con el arbitraje de Francisco Nanclares.

El conjunto sanjuanino se prepara para un duelo de alta exigencia, donde cada detalle puede inclinar la balanza. Con la clasificación a semifinales como objetivo central, el equipo dirigido por el binomio Pallito-López trabajó en la semana con la premisa de mantener la concentración y sostener la intensidad en un choque que promete ser parejo y de mucho roce.

El antecedente más reciente favorece a la Uni: en el único cruce de esta temporada, disputado en la cancha N° 2 del club, Universitario se impuso con autoridad por 34-21, mostrando un gran nivel de juego.

En la tabla de posiciones, el elenco sanjuanino marcha en la 3ª ubicación con 16 unidades, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. A lo largo del torneo venció a CPBM (44-16), Teqüe (32-22) y San Juan RC (17-15); empató frente a Los Tordos (24-24); y sufrió caídas ante Liceo (16-22) y Mendoza RC (36-56).

