viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby

Los Pumas van por la revancha ante Australia en la 4° fecha del Championship: formaciones, hora y cómo ver

La Selección Argentina pone lo mejor para levantar cabeza en Sídney. El DT Felipe Contepomi hará tres cambios en el XV inicial. Lo que tenés que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los Pumas van ante Australia.

Los Pumas van ante Australia.

En busca de una revancha, Los Pumas enfrentarán a Australia este sábado desde las 1:15 (hora argentina), en el Allianz Stadium de Sídney, por la cuarta fecha del Rugby Championship. El encuentro será transmitido en vivo y on demand por Disney+ Plan Premium.

Lee además
los pumas cayeron ante australia en una nueva fecha del rugby championship
No se pudo

Los Pumas cayeron ante Australia en una nueva fecha del Rugby Championship
rugby: universitario busca un triunfo clave en mendoza
Instancias finales

Rugby: Universitario busca un triunfo clave en Mendoza

Los cambios de Los Pumas:

El entrenador argentino decidió meter mano en la formación inicial tras la caída en Queensland. Habrá tres modificaciones respecto al XV que salió a la cancha en Townsville.

En la segunda línea, Guido Petti reemplazará a Franco Molina. En la tercera, Joaquín Oviedo ingresará por Pablo Matera, que irá al banco. Además, en las puntas, Rodrigo Isgró ocupará el lugar de Bautista Delguy.

Sobre la ausencia de un referente como Matera, subcapitán del equipo, el head coach explicó: “Pablo viene con un desgaste físico enorme y haciendo las cosas muy pero muy bien, pero bueno, también tenemos a otros jugadores que nos pueden traer la energía que necesitamos para empezar el partido”.

Entre los backs, se mantendrán Gonzalo García como medio scrum y Santiago Carreras como apertura. Santiago Chocobares y Lucio Cinti seguirán como centros, mientras que Juan Cruz Mallía será el fullback. En las puntas, estarán Mateo Carreras y el mencionado Isgró.

En el banco de suplentes, aparecen como novedades Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

Australia también mueve el equipo: cuatro cambios y una sorpresa

Del otro lado, Joe Schmidt también dispuso variantes tras el triunfo en Townsville. Los Wallabies tendrán cuatro cambios en su XV inicial.

La gran sorpresa es el ingreso de Tane Edmed como apertura, un jugador con poca experiencia internacional, que reemplazará al lesionado Tom Lynagh. Además, Hunter Paisami debutará en 2025 en reemplazo de Len Ikitau, también lesionado. James Slipper vuelve a la primera línea y Jeremy Williams hará lo propio en la segunda.

En el banco, se destaca la presencia del experimentado James O’Connor.

Formaciones de Los Pumas y Australia por la 4° fecha del Rugby Championship

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Ignacio Mendy.

Australia: James Slipper, Billy Pollard, Taniela Tupou, Jeremy Williams, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson, Nic White, Tane Edmed, Corey Toole, Hunter Paisami, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, Andrew Kellaway.

Suplentes: Josh Nasser, Angus Bell, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu.

Temas
Seguí leyendo

Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Fútbol sanjuanino, artes marciales y mucho polideportivo: la cargada agenda deportiva del fin de semana

¡Primer oro sanjuanino en JADAR!

¡Horrible lesión!: el jugador de San Martín que se fracturó dos dedos y podría perderse varios partidos

Barcelona quiere a dos jugadores de la Selección Argentina: quiénes son y qué chances hay

Tras el empate en Córdoba, ¿cuándo vuelve a jugar San Martín?

Paula Pareto llega a San Juan para ser parte del 2° Congreso de Deporte Inclusivo

El uno por uno de los jugadores verdinegros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡horrible lesion!: el jugador de san martin que se fracturo dos dedos y podria perderse varios partidos
Video

¡Horrible lesión!: el jugador de San Martín que se fracturó dos dedos y podría perderse varios partidos

Por Giulia Lux

Las Más Leídas

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Te Puede Interesar

El vino argentino retrocede en ventas y exportaciones.
Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto
¡Otra vez sopa!

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

La Liga Universitaria vivió un finde de emociones en El Palomar.
Temporada 2025

Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería.  video
Declaraciones

San Juan pide a Nación por la reglamentación de glaciares

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana