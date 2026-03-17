martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todo el detalle

Los Pumas llegan a San Juan: ya están a la venta las entradas para el choque ante Gales

El seleccionado argentino se presentará el 11 de julio en el Estadio San Juan del Bicentenario, en un duelo internacional de alto nivel. Hay gran expectativa y la venta anticipada ya está en marcha con precios escalonados. Precios y dónde comprarlas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El rugby internacional volverá a tener una parada destacada en la provincia de San Juan con la llegada de Los Pumas, que se enfrentarán a Gales el próximo 11 de julio. El escenario será el Estadio San Juan del Bicentenario, que se prepara para recibir a miles de fanáticos en un evento que promete ser uno de los más convocantes del año.

Lee además
piuquen se quedo con la corona en el clasico: aplasto a universidad y se prende como lider del torneo provincial
Rugby

Piuquén se quedó con la corona en el clásico: aplastó a Universidad y se prende como líder del Torneo Provincial
la caf declaro a marruecos campeon de la copa africana tras la escandalosa final ante argelia
Bombazo

La CAF declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final ante Argelia

La expectativa ya comenzó a sentirse con fuerza luego de que se habilitara la venta anticipada de entradas. El sistema de comercialización se organiza por etapas, con precios que aumentan progresivamente, por lo que quienes compren en esta primera instancia podrán acceder a valores más accesibles.

Según se informó, las ubicaciones más económicas parten desde los 25.000 pesos, mientras que las plateas preferenciales alcanzan cifras considerablemente más elevadas. Se espera una alta demanda, especialmente en San Juan, donde cada presentación del seleccionado nacional suele generar un gran movimiento de público.

El encuentro frente a Gales formará parte de la ventana internacional de julio, en la que el equipo argentino tendrá una exigente seguidilla de compromisos. Antes, jugará en Córdoba ante Escocia, y luego cerrará su participación en Santiago del Estero frente a Inglaterra.

Este nuevo certamen internacional introduce un formato innovador, con cruces entre selecciones del hemisferio norte y sur a lo largo del año, elevando el nivel de competencia y el atractivo para los espectadores.

Temas
Seguí leyendo

Real Madrid dejó afuera al City de Pep en Champions: doblete y un festejo picante de Vinicius

La UAR avanza con una candidatura conjunta para la Copa del Mundo de Rugby 2035

"Lichi" Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: "Somos un matrimonio"

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"

Clima caliente en Puyuta: uno a uno, todos los golpes que sacudieron a Desamparados este año

El rugby del Jockey Club, desde adentro: cómo se forman jugadores y personas a través de la guinda

La Selección Sanjuanina de Menores y Junior brilló en el Campeonato Argentino

Dolor de cabeza para Boca: se lesionó Ascacíbar y estará varios partidos afuera de las canchas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la uar avanza con una candidatura conjunta para la copa del mundo de rugby 2035
Propuesta

La UAR avanza con una candidatura conjunta para la Copa del Mundo de Rugby 2035

Por Agencia NA

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Te Puede Interesar

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado
Flagrancia

Tras idas y vueltas, el reo que quiso golpear a un fiscal y rompió un televisor fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lichi Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: Somos un matrimonio video
Entretiempo

"Lichi" Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: "Somos un matrimonio"

San Juan, en el top ten de las provincias con mayor peso industrial en su economía
Dato

San Juan, en el 'top ten' de las provincias con mayor peso industrial en su economía

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe
Oficial

Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"