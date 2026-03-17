Los Pumas llegan a San Juan: ya están a la venta las entradas para el choque ante Gales

El rugby internacional volverá a tener una parada destacada en la provincia de San Juan con la llegada de Los Pumas , que se enfrentarán a Gales el próximo 11 de julio. El escenario será el Estadio San Juan del Bicentenario, que se prepara para recibir a miles de fanáticos en un evento que promete ser uno de los más convocantes del año.

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La expectativa ya comenzó a sentirse con fuerza luego de que se habilitara la venta anticipada de entradas. El sistema de comercialización se organiza por etapas, con precios que aumentan progresivamente, por lo que quienes compren en esta primera instancia podrán acceder a valores más accesibles.

Según se informó, las ubicaciones más económicas parten desde los 25.000 pesos, mientras que las plateas preferenciales alcanzan cifras considerablemente más elevadas. Se espera una alta demanda, especialmente en San Juan, donde cada presentación del seleccionado nacional suele generar un gran movimiento de público.

El encuentro frente a Gales formará parte de la ventana internacional de julio, en la que el equipo argentino tendrá una exigente seguidilla de compromisos. Antes, jugará en Córdoba ante Escocia, y luego cerrará su participación en Santiago del Estero frente a Inglaterra.

Este nuevo certamen internacional introduce un formato innovador, con cruces entre selecciones del hemisferio norte y sur a lo largo del año, elevando el nivel de competencia y el atractivo para los espectadores.