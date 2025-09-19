viernes 19 de septiembre 2025

Teatro

Espacio Franklin vuelve a llenarse de arte escénica con 'La Parte Sumergida'

La presentación será este sábado 20 de septiembre, a las 21:30 hs. Entradas a la venta, con precio especial para estudiantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El talento y entusiasmo que existe dentro del mundo teatral sanjuanino no se detiene. Y este sábado 20 de septiembre, en la previa de la llegada de la primavera, volverá a ponerse de manifiesto tal aseveración con la puesto en escena de 'La Parte Sumergida'.

El Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 Sur) es el lugar elegido para ofrecer al público una obra que ya ha recogido reconocimientos por diferentes latitudes.

image

"Dos mejores amigos emprenden un viaje por el río, desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino. El periplo les presenta retos y tentaciones que deben sortear antes de llegar a destino. La aventura saca a la superficie lo que hasta el momento desconocían", sostiene la sinopsis de la obra.

