Orgullo

Ca7riel y Paco Amoroso lograron récord argentino con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Ca7riel y Paco Amoroso alcanzaron un récord histórico para la música argentina al recibir diez nominaciones a los Latin Grammy 2025, consolidándose como uno de los proyectos locales más influyentes y con proyección internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-17 at 8.04.18 PM

Los músicos argentinos Ca7riel y Paco Amoroso alcanzaron un hito histórico al recibir diez nominaciones a los Latin Grammy 2025, el mayor número logrado por un proyecto local en los 26 años que lleva la premiación. Las postulaciones incluyen categorías destacadas como Álbum del Año por su EP Papota, Canción del Año por “El día del amigo” y “#TETAS”, Grabación del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Alternativa, y menciones en Mejor Video Musical Versión Larga y Corta.

La noticia confirma la consolidación del dúo como uno de los proyectos más influyentes de la música argentina, combinando música y propuesta visual en sus lanzamientos. Las nominaciones también reflejan el reconocimiento de la academia al alcance internacional de sus obras, que incluyen giras por Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, participando en festivales como Coachella, Glastonbury, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux Jazz Festival y Lollapalooza en varias ediciones.

El recorrido 2025 del dúo continuará en Latinoamérica y Europa, con estadios y recintos de mayor tamaño, y destacadas colaboraciones, como su próxima participación con Kendrick Lamar en México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, incluyendo un show en el estadio River Plate el 4 de octubre.

Su participación en festivales como Fuji Rock en Japón evidenció la recepción internacional de su propuesta, combinando música, vestuario llamativo y puesta en escena visual. Anteriormente, su proyección global se había iniciado con su presentación en el formato Tiny Desk de NPR, consolidando su expansión fuera de Argentina.

Esta edición número 26 de los Latin Grammy se realizará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde Ca7riel y Paco Amoroso buscarán transformar sus nominaciones en premios y seguir marcando un hito en la historia de la música argentina.

Temas
