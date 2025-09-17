miércoles 17 de septiembre 2025

Presentación

Los Illanes: sentimiento familiar para honrar el cancionero folklórico sanjuanino

Goku y Carlos Illanes compartirán el próximo viernes (22:30) un repertorio cargado de la esencia cuyana en su Villa Krause querida

Por Mario Godoy
Los hermanos Goku y Carlos Illanes son referentes del sentimiento cuyano

Los hermanos Goku y Carlos Illanes son referentes del sentimiento cuyano

Las obras de autores y compositores sanjuaninos vuelven a tomar protagonismo dentro del escenario folklórico gracias a la propuesta de Los Illanes. Este dúo conformado por Gokú y Carlos Illanes pone el valor el legado cultural de maestros que marcaron el camino a seguir y este próximo viernes lo compartirán con todos nada más y nada menos que en su Villa Krause natal.

La cita, siendo más específico, es a partir de las 22:30 en Arena Fast Food (Superiora y Elizondo), una presentación enmarcada dentro del ciclo 'Micrófono Abierto' de esta local gastronómico.

image

Tonadas, cuecas y gatos se irán alternando sobre el escenario a través de las cualidades musicales de Gokú en percusión (principalmente) y Carlos en voz y guitarra. Pero los hermanos no estarán solos, ya que para la ocasión han convocado al talento del violinista Nehuen Ibazeta.

