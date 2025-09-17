Ex Gran Hermano grave tras un choque: la terrible frase de su expareja, Daniela Celis

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina compartió un sentido mensaje en redes sociales en este desesperante momento. La joven se sinceró y expresó: “Se vienen días difíciles”. Estas palabras fueron dirigidas al ex Gran Hermano, que el último fin de semana sufrió un violento siniestro vial y terminó malherido.

La mamá de Aimé y Laia compartió imágenes que reflejan la angustia de la familia y sus pedidos de oración, describiendo cómo cada parte médico y cada noche se viven con intensa preocupación.

image

Cómo fue el accidente del ex Gran Hermano, Thiago Medina

Thiago Medina tuvo un accidente de tránsito el viernes y desde entonces se encuentra internado en un hospital de Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, en LAM (América).

“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó Pepe Ochoa al aire del ciclo de espectáculos. Acto seguido, el panelista dio detalles del episodio: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”.

Fuente: TN