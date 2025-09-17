miércoles 17 de septiembre 2025

Repercusiones

Ex Gran Hermano grave tras un choque: la terrible frase de su expareja, Daniela Celis

La joven compartió una historia en redes sociales pidiendo oraciones con un emotivo mensaje para Thiago Medina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La mamá de Aimé y Laia compartió imágenes que reflejan la angustia de la familia y sus pedidos de oración, describiendo cómo cada parte médico y cada noche se viven con intensa preocupación.

image

Cómo fue el accidente del ex Gran Hermano, Thiago Medina

Thiago Medina tuvo un accidente de tránsito el viernes y desde entonces se encuentra internado en un hospital de Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, en LAM (América).

“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó Pepe Ochoa al aire del ciclo de espectáculos. Acto seguido, el panelista dio detalles del episodio: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”.

Fuente: TN

