Gran Hermano tiene un nuevo eliminado y su partida armó revuelo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de tensión y definiciones. En la noche de eliminación, Nick Sícaro se convirtió en el cuarto participante en abandonar el reality, luego de no recibir el apoyo suficiente del público.

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En la TV Gran Hermano: Franco Poggio zafó de la eliminación y le mandó un mensaje a los sanjuaninos

La decisión se conoció durante la gala conducida por Santiago del Moro, emitida por la pantalla de Telefe, donde los nominados aguardaban el resultado de la votación.

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Nick formaba parte de una placa que generó mucha expectativa entre los seguidores del programa. Finalmente, el participante quedó fuera de competencia y debió despedirse de sus compañeros antes de cruzar la puerta de salida.

Su eliminación marca un nuevo giro en la dinámica del juego, ya que cada salida modifica las alianzas y estrategias dentro de la casa más famosa del país.

El escándalo tras la eliminación

Luego de que Nick se despidió de todos sus compañeros y antes de dirigirse rumbo a la puerta, explotó el escándalo entre los participantes. Solange Abraham, que ya había manifestado su enojo con el participante, festejó su caída en el voto telefónico y lo justificó porque “es una competencia”.

Nicolás continuó despidiéndose mientras varias participantes que lo querían criticaban a Sol y la tildaban de “soberbia” y con Emanuel defendiendo a su excompañera de GH 2011.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aarontsuarez/status/2033730316792131898&partner=&hide_thread=false SOLANGE FESTEJÓ LA ELIMINACIÓN DE NICK Y SE OFENDIEROnN https://t.co/5jpNixLRqx pic.twitter.com/EbIZi3RH2Y — aaron (@aarontsuarez) March 17, 2026

Finalmente, Sol se despidió de Nicolás y le aclaró que no tenía nada personal en contra suyo, y que se trataba de una victoria en el marco del juego, informó Telefé. “Me encantó conocerte y podemos conocernos afuera”, le indicó Solange al eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Fuente: NA