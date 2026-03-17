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Televisión

Gran Hermano tiene un nuevo eliminado y su partida armó revuelo

Se trata del cuarto participante en abandonar la casa durante la edición conocida como “Generación dorada”.

Por Agencia NA
Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de tensión y definiciones. En la noche de eliminación, Nick Sícaro se convirtió en el cuarto participante en abandonar el reality, luego de no recibir el apoyo suficiente del público.

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La decisión se conoció durante la gala conducida por Santiago del Moro, emitida por la pantalla de Telefe, donde los nominados aguardaban el resultado de la votación.

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Nick formaba parte de una placa que generó mucha expectativa entre los seguidores del programa. Finalmente, el participante quedó fuera de competencia y debió despedirse de sus compañeros antes de cruzar la puerta de salida.

Su eliminación marca un nuevo giro en la dinámica del juego, ya que cada salida modifica las alianzas y estrategias dentro de la casa más famosa del país.

El escándalo tras la eliminación

Luego de que Nick se despidió de todos sus compañeros y antes de dirigirse rumbo a la puerta, explotó el escándalo entre los participantes. Solange Abraham, que ya había manifestado su enojo con el participante, festejó su caída en el voto telefónico y lo justificó porque “es una competencia”.

Nicolás continuó despidiéndose mientras varias participantes que lo querían criticaban a Sol y la tildaban de “soberbia” y con Emanuel defendiendo a su excompañera de GH 2011.

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Finalmente, Sol se despidió de Nicolás y le aclaró que no tenía nada personal en contra suyo, y que se trataba de una victoria en el marco del juego, informó Telefé. “Me encantó conocerte y podemos conocernos afuera”, le indicó Solange al eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Fuente: NA

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