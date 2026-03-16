lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la TV

Gran Hermano: Franco Poggio zafó de la eliminación y le mandó un mensaje a los sanjuaninos

El participante de Gran Hermano Generación Dorada continuó en competencia tras el voto positivo del público y aprovechó la gala para enviar un mensaje de agradecimiento a su familia y a quienes lo respaldaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la gala del domingo de Gran Hermano, el conductor Santiago del Moro anunció qué participantes lograron salir de la placa de nominados gracias al voto positivo del público. Entre ellos se encontraba el sanjuanino Franco Poggio.

Lee además
premios oscar 2026: conan obrien le dedico un saludo especial al publico argentino
Video

Premios Oscar 2026: Conan O'Brien le dedicó un saludo especial al público argentino
premios oscar: una batalla tras otra fue elegida la mejor pelicula
98ª Edición

Premios Oscar: "Una batalla tras otra" fue elegida la mejor película

Al escuchar su nombre, el joven se mostró agradecido y aprovechó el momento para dedicar unas palabras a quienes lo apoyan fuera de la casa. En su mensaje mencionó especialmente a su familia, a su pareja y a las personas que lo votaron para que continúe en el reality. “Gracias a todos los sanjuaninos”, expresó durante la transmisión.

La instancia se dio luego de la eliminación de Carlota, que dejó la casa el jueves pasado. A partir de allí se abrió una nueva ronda de voto positivo, en la que cinco jugadores consiguieron salir de la zona de riesgo gracias al respaldo del público.

Con esos resultados, la placa quedó reducida y actualmente seis participantes siguen en peligro de abandonar el programa. Los que permanecen nominados son Brian, Eduardo, Kennys, Martín, Nick y Zunino.

Temas
Seguí leyendo

La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor Cortometraje de Ficción

Premios Oscar 2026: las celebridades pasearon sus looks por la alfombra roja

La defensa de la ex Gran Hermano negó la versión de viuda negra y denuncia un abuso sexual

Miguel Ángel Cherutti vuelve a San Juan 45 años después de una experiencia que marcó su vida artística

Detuvieron a Luciana Martínez de Gran Hermano: la acusan de "viuda negra"

Le embargaron el sueldo a un participante de Gran Hermano: ¿a quién?

Las Tumanas, sede de un peñón que abraza cultura, identidad, reflexión y compromiso

"Cositas que me pasan": la curiosa historia que contó Darío Barassi desde un Hospital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
premios oscar 2026: conan obrien le dedico un saludo especial al publico argentino
Video

Premios Oscar 2026: Conan O'Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas video
Más que obras

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino
Cambio de dirección

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino

Te Puede Interesar

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia
UNSJ

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio
Causa resonante

Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio

Tras el cambio del tiempo, se vienen días nublados en San Juan. Sin embargo, el jueves llegará con sorpresa.
Pronóstico

Tras el cambio del tiempo se vienen días nublados y agradables en San Juan, pero hay una sorpresa

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa
Investigación

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús
Recuerdo

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús