Gran Hermano: Franco Poggio zafó de la eliminación y le mandó un mensaje a los sanjuaninos

Durante la gala del domingo de Gran Hermano , el conductor Santiago del Moro anunció qué participantes lograron salir de la placa de nominados gracias al voto positivo del público. Entre ellos se encontraba el sanjuanino Franco Poggio .

Al escuchar su nombre, el joven se mostró agradecido y aprovechó el momento para dedicar unas palabras a quienes lo apoyan fuera de la casa. En su mensaje mencionó especialmente a su familia, a su pareja y a las personas que lo votaron para que continúe en el reality. “Gracias a todos los sanjuaninos”, expresó durante la transmisión.

La instancia se dio luego de la eliminación de Carlota, que dejó la casa el jueves pasado. A partir de allí se abrió una nueva ronda de voto positivo, en la que cinco jugadores consiguieron salir de la zona de riesgo gracias al respaldo del público.

Con esos resultados, la placa quedó reducida y actualmente seis participantes siguen en peligro de abandonar el programa. Los que permanecen nominados son Brian, Eduardo, Kennys, Martín, Nick y Zunino.