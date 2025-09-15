lunes 15 de septiembre 2025

Oficial

Thiago Medina: dieron a conocer un nuevo parte y hay preocupación por su estado de salud

El exparticipante de Gran Hermano 2022 continúa internado en terapia intensiva tras un accidente en Moreno. Presenta fracturas, pulmón perforado y extirpación del bazo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las autoridades del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno emitieron un nuevo parte médico sobre Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente de tránsito el pasado viernes mientras circulaba por la Ruta 7.

Qué dice el nuevo parte de Thiago Medina

Según el comunicado del centro de salud, Medina continúa bajo control médico en terapia intensiva, con seguimiento especializado del servicio de cirugía torácica. El parte indica que el paciente se encuentra estable, sin fiebre, y con reducción de la medicación. Además, se realizará una evaluación interdisciplinaria durante el día para revisar el estado de sus fracturas costales, mientras mantiene un pronóstico reservado.

image
Thiago Medina sigue hospitalizado luchando por su vida

Thiago Medina sigue hospitalizado luchando por su vida

El hospital informó que a las 18 horas se brindará una nueva actualización médica con los avances del paciente.

Tras el accidente, Medina sufrió heridas graves: tuvo que ser internado, se le extirpó el bazo, presenta pulmón perforado y seis costillas fracturadas, según confirmó Daniela Celis, madre de sus hijas.

El joven, ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), continúa recibiendo atención especializada mientras se monitorea su evolución.

