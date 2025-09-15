Thiago Medina: dieron a conocer un nuevo parte y hay preocupación por su estado de salud

Las autoridades del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno emitieron un nuevo parte médico sobre Thiago Medina , quien sufrió un grave accidente de tránsito el pasado viernes mientras circulaba por la Ruta 7 .

Según el comunicado del centro de salud, Medina continúa bajo control médico en terapia intensiva , con seguimiento especializado del servicio de cirugía torácica . El parte indica que el paciente se encuentra estable, sin fiebre , y con reducción de la medicación. Además, se realizará una evaluación interdisciplinaria durante el día para revisar el estado de sus fracturas costales, mientras mantiene un pronóstico reservado .

image Thiago Medina sigue hospitalizado luchando por su vida

El hospital informó que a las 18 horas se brindará una nueva actualización médica con los avances del paciente.

Tras el accidente, Medina sufrió heridas graves: tuvo que ser internado, se le extirpó el bazo, presenta pulmón perforado y seis costillas fracturadas, según confirmó Daniela Celis, madre de sus hijas.

El joven, ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), continúa recibiendo atención especializada mientras se monitorea su evolución.