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Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y se metieron en el escándalo de Tini Stoessel y Emilia Mernes

“Con la música, no”: los músicos sorprendieron con su ingreso al reality y uno de ellos lanzó un descargo explosivo en el confesionario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano, se sentaron en el confesionario y se metieron en el escándalo de Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano, se sentaron en el confesionario y se metieron en el escándalo de Tini Stoessel y Emilia Mernes.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió un momento totalmente inesperado con el ingreso de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes no solo revolucionaron a los participantes, sino que además se metieron de lleno en uno de los escándalos más calientes del momento que involucra a Tini Stoessel y Emilia Mernes.

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Lejos de pasar desapercibido, Ca7riel aprovechó su paso por el confesionario para hacer un descargo que rápidamente se volvió viral y apuntó directo contra las artistas.

Fiel a su estilo frontal, disparó sin filtro: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado”, comenzó diciendo, con humor.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Sorpresa total en Gran Hermano: Ca7riel y Paco Amoroso entraron a la casa y no pasaron desapercibidos. Durante su paso por el confesionario, Ca7riel tiró una frase que explotó en redes: con humor y sin filtro, “nominó” a Tini Stoessel y Emilia Mernes, mostrando su hartazgo por el escándalo mediático que las rodea. El momento no solo sorprendió a los participantes, sino que también sumó un capítulo inesperado a una de las polémicas más comentadas del momento. Más info en @tiempodesanjuan #GranHermano #Ca7riel #PacoAmoroso #TiniStoessel #EmiliaMernes"
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Pero eso no fue todo. El músico redobló la apuesta y dejó en claro su hartazgo con la situación mediática que rodea a ambas cantantes: “Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”, siguió. Y cerró, tajante: “Me tienen cansado. Unas pesadas”.

El momento generó sorpresa dentro y fuera de la casa, ya que el conflicto entre Tini y Emilia viene escalando en redes y en el mundo del espectáculo, y ahora sumó un capítulo completamente inesperado desde el reality de Telefe.

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Fuente: Ciudad Magazine

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