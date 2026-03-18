miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Culebrón en puerta

Antonela Roccuzzo, Tini, María Becerra y Valu Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes: ¿qué pasó?

En las últimas horas la cantante pop Emilia Mernes la dejaron de seguir muchas personas en Instagram. Según dijeron fue por una maniobra desleal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mernes

En las últimas horas se dio a conocer que la cantante pop Emilia Mernes ha tenido una baja considerable de seguidores en su cuenta de Instagram. Tras estos rumores salieron a luz que TINI, María Becerra, Valu Cervantes habían dejado de seguir a Emilia. A esa lista de “unfollow” también está Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi.

Lee además
filtran video de luciana martinez de gran hermano ingresando con el turista a la habitacion de un hotel
Imágenes

Filtran video de Luciana Martínez de Gran Hermano ingresando con el turista a la habitación de un hotel
Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.
Televisión

Gran Hermano tiene un nuevo eliminado y su partida armó revuelo

Pero, ¿qué problema han tenido estas famosas con Emilia Mernes?

El misterio detrás de este alejamiento apunta a una supuesta deslealtad profesional. En el entorno de la música se comenta que el traspaso de gran parte del staff de bailarines y técnicos que acompañaban a Tini hacia el equipo de Mernes fue el detonante. Este movimiento fue visto como una "traición" de equipo, sumado a las indirectas que Tini lanzó recientemente sobre las "víboras" en la industria y las relaciones por conveniencia.

Con este gesto, Emilia queda cada vez más alejada del núcleo que compartía con las artistas más fuertes del país. Este nuevo "unfollow" sorprende a todos sus fanáticos.

Solo queda esperar que alguna de las protagonistas rompa el silencio y de una vez aclaren que fue lo que pasó que lo que la música unió, llegó su fin.

Fuente: Minuto Uno

Temas
Seguí leyendo

Premios Oscar: las tres películas más destacadas y de qué se trata cada una

Gran Hermano: Franco Poggio zafó de la eliminación y le mandó un mensaje a los sanjuaninos

Premios Oscar 2026: Conan O'Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Premios Oscar: "Una batalla tras otra" fue elegida la mejor película

La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor Cortometraje de Ficción

Premios Oscar 2026: las celebridades pasearon sus looks por la alfombra roja

La defensa de la ex Gran Hermano negó la versión de viuda negra y denuncia un abuso sexual

Miguel Ángel Cherutti vuelve a San Juan 45 años después de una experiencia que marcó su vida artística

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Tendencia

El Paso de Agua Negra sigue con el tránsito en baja: las dos razones que conspiran contra los viajes

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan
Perfil

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
Plan 2026

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA
Liga Argentina

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque se enteró que estaba hablando con otro hombre
Violencia de género

Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque se enteró que estaba hablando con otro hombre

Murió el ciclista sanjuanino Antonio “Camión” Rodríguez.
Dolor

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local