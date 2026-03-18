Antonela Roccuzzo, Tini, María Becerra y Valu Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes: ¿qué pasó?

En las últimas horas se dio a conocer que la cantante pop Emilia Mernes ha tenido una baja considerable de seguidores en su cuenta de Instagram. Tras estos rumores salieron a luz que TINI, María Becerra, Valu Cervantes habían dejado de seguir a Emilia. A esa lista de “unfollow” también está Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi.

Imágenes Filtran video de Luciana Martínez de Gran Hermano ingresando con el turista a la habitación de un hotel

El misterio detrás de este alejamiento apunta a una supuesta deslealtad profesional. En el entorno de la música se comenta que el traspaso de gran parte del staff de bailarines y técnicos que acompañaban a Tini hacia el equipo de Mernes fue el detonante. Este movimiento fue visto como una "traición" de equipo, sumado a las indirectas que Tini lanzó recientemente sobre las "víboras" en la industria y las relaciones por conveniencia.

Con este gesto, Emilia queda cada vez más alejada del núcleo que compartía con las artistas más fuertes del país. Este nuevo "unfollow" sorprende a todos sus fanáticos.

Solo queda esperar que alguna de las protagonistas rompa el silencio y de una vez aclaren que fue lo que pasó que lo que la música unió, llegó su fin.

Fuente: Minuto Uno