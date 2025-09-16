Topa, antes de subirse al escenario del Teatro Sarmiento: "La Fiesta del Sol es emblemática, sería hermoso poder estar en alguna edición"

Diego Topa, ganador del Premio Konex 2025 y multipremiado con tres Hugo y tres Atina, vuelve a encontrarse con el público sanjuanino. Este jueves 18 de septiembre, a las 18 horas, llegará al Teatro Sarmiento con “TOPA, Es Tiempo de Jugar”, un espectáculo musical que conquistó a miles de familias en Calle Corrientes y ahora se abre camino por todo el país y Latinoamérica.

“Hace bastante que no voy a San Juan, así que estoy muy contento de poder llevar un espectáculo tan lindo para toda la familia. Es una obra con canciones hermosas, muchas de Junior Express, y con una historia re linda. La van a pasar bien los grandes, los chicos, todos”, comentó Topa.

El show, que combina música, humor y un viaje en el tiempo con dinosaurios, robots y guiños a los años ’70, se transformó en una verdadera experiencia familiar. “La verdad que es increíble, porque los papás y los abuelos disfrutan tanto como los chicos. Es una obra con un mensaje hermoso, premiada y reconocida, y poder llevar la misma producción a todo el país es un logro enorme. Sé el esfuerzo que muchas familias hacen para viajar a Capital, por eso ahora me emociona que seamos nosotros los que viajamos y generamos nuevos recuerdos en cada provincia”, señaló el artista.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Topa no ocultó su entusiasmo por la Fiesta Nacional del Sol y hasta se ilusionó con poder formar parte de su grilla en un futuro: “Sería hermoso que me llamen para algo tan lindo, tan característico. Siempre me cuentan lo alucinante que es y creo que estaría bueno un espectáculo infantil en la programación. Ojalá algún día pueda estar en esa fiesta que representa tanto para los sanjuaninos”.

El animador adelantó que llegará un día antes a la provincia acompañado por su hija y que aprovechará la ocasión para recorrer y probar algo típico. “Los espero para viajar en el tiempo con esta historia preciosa, donde me subo a una nave muy particular que atraviesa los años setenta, los dinosaurios y un poquito el futuro. La van a pasar increíble”, concluyó.

Las entradas para el show están a la venta en Hoffmann, en la boletería del Teatro Sarmiento y en entradaweb.com.ar.