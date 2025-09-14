El conmovedor dibujo de las hijas de Thiago Medina para darle fuerzas en medio de la internación

En medio de la conmoción por el estado de salud de Thiago Medina, su hermana Camilota dio a conocer el dibujo que Laia y Aimé le hicieron a su papá.
Laia y Aimé, las bebas que el ex “Gran Hermano” tuvo con Daniela Celis, esperan que se recupere pronto.
A través de sus historias de Instagram, la influencer dejó ver un papel en el que aparecen las dos manos de las gemelas que el ex Gran Hermano tuvo con Daniela Celis.
“¡Vos podés papá! Te amamos mucho", se lee en la hoja en blanco en la que las nenas apoyaron sus manitos con témpera.
Antes de subir este posteo, Camilota había pedido reforzar las cadenas de oración para la mejora de su hermano Thiago. “Está atravesando un momento muy difícil de salud”, aseguró.
“Les pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías”, rogó ella.
Sobre esto, enfatizó: “Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar. Estamos convencidos de que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”.
“Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes que lo siguen y lo aprecian”, dijo Camila sobre el joven.