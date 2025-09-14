domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

El conmovedor dibujo de las hijas de Thiago Medina para darle fuerzas en medio de la internación

Laia y Aimé, las bebas que el ex “Gran Hermano” tuvo con Daniela Celis, esperan que se recupere pronto.

Por María Morá
thiago-medina-1200x630

En medio de la conmoción por el estado de salud de Thiago Medina, su hermana Camilota dio a conocer el dibujo que Laia y Aimé le hicieron a su papá.

Lee además
un testigo revelo la desesperada frase que repetia thiago medina tras el accidente en moto
Desgarrador

Un testigo reveló la desesperada frase que repetía Thiago Medina tras el accidente en moto
thiago medina lucha por su vida tras el accidente en moto: que dice el ultimo parte medico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

A través de sus historias de Instagram, la influencer dejó ver un papel en el que aparecen las dos manos de las gemelas que el ex Gran Hermano tuvo con Daniela Celis.

“¡Vos podés papá! Te amamos mucho", se lee en la hoja en blanco en la que las nenas apoyaron sus manitos con témpera.

El dibujo de las hijas de Thiago Medina

el-dibujo-de-laia-y-aime-para-su-papa-thiago-medina-foto-instagramcamioficial94-DD2JB74JXVGKRHRUGVPQ3TDL44

Antes de subir este posteo, Camilota había pedido reforzar las cadenas de oración para la mejora de su hermano Thiago. “Está atravesando un momento muy difícil de salud”, aseguró.

“Les pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías”, rogó ella.

Sobre esto, enfatizó: “Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar. Estamos convencidos de que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”.

“Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes que lo siguen y lo aprecian”, dijo Camila sobre el joven.

Temas
Seguí leyendo

Un ex Gran Hermano sufrió un violento choque

Netflix : cómo será la serie que pretende destronar a 'Los Bridgerton' y 'The Crown'

A Leandro Paredes le siguen apareciendo supuestas amantes

Un ex Boca tuvo un encuentro íntimo con una famosa tras su separación con Chechu Bonelli

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

Luck Ra y Miranda reversionaron "Tu misterioso alguien" y lo hicieron cuarteto

En un fallo sin precedentes, condenaron a América TV a pagar $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: quiénes son los herederos y cómo se reparte fortuna de 12.000.000.000 de euros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un testigo revelo la desesperada frase que repetia thiago medina tras el accidente en moto
Desgarrador

Un testigo reveló la desesperada frase que repetía Thiago Medina tras el accidente en moto

Por María Morá

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Te Puede Interesar

La chica gym que desafía la fuerza.
Sí se puede

Lucía, la chica gym que desafía la fuerza de los fierros con una panza de 6 meses

Por Antonella Letizia
La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones
Solicitud

La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani
La Rosca

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani

Virginia, con lentes oscuros, la gran organizadora de la foto.
Siempre presente

El nuevo rol del "alma" de la campaña ambiental del Central, y la "vara muy alta" que le dejó a su sucesora