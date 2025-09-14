domingo 14 de septiembre 2025

Para maratonear

Netflix : cómo será la serie que pretende destronar a 'Los Bridgerton' y 'The Crown'

La ficción está basada en una de las mejores novelas de la historia de Jane Austen.

Por María Morá
La nueva apuesta de Netflix

La nueva apuesta de Netflix

En la actualidad las series y películas se empiezan a palpitar desde mucho antes de su estreno: desde el anuncio, la elección de las figuras para cada papel, el tráiler, y mucho más. Así, es que en la previa aparece un producción de época, tan en ascenso, que promete estar a la altura de ‘Los Bridgerton’ y ‘The Crown’.

Para esta nueva serie basada en una de las mejores novelas de la autora británica Jane Austen, lanzada en 1813, desde Netflix ya están trabajando en una miniserie sobre ‘Orgullo y prejuicio’ y podría decirse que la emoción es total.

Orgullo y prejuicio, la nueva apuesta de Netflix
Orgullo y prejuicio, la nueva apuesta de Netflix

Orgullo y prejuicio, la nueva apuesta de Netflix

De que trata ‘Orgullo y prejuicio’

La historia de las cinco hijas de la señora Bennett, cuyo fin es lograr un buen marido para ellas y así asegurarles un futuro sin penurias.

Esta mujer activa su radar y se topa con el señor Bingley y Darcy. El primero podría ser perfecto para la primogénita, Jane, hasta que el segundo frustra este plan. Por otra parte, aparece Elizabeth, la segunda hija, una chica inteligente y más adelantada a su tiempo. Ella es capaz de cambiar el destino dando lugar a una obra exquisita en la que se abordan temas como las presiones del matrimonio, las costumbres, el complejo papel de las mujeres en aquella época y las diferencias de clases.

Del cine al streaming

La novela de Jane Austen fue adaptada por Deborah Moggach a la pantalla grande de la mano de Joe Wright y con Keira Knightley como protagonista.

La película cosechó muy buenas críticas, además de cuatro nominaciones a los Oscar. “Wright y Moggach han creado una mezcla de romance, detalles históricos y sátira social tan satisfactoria, exuberante y sólida”, escribió The New York Times.

Lo que por ahora se sabe de la serie es que estará protagonizada por Olivia Colman, quien dará vida a la matriarca del clan; y Emma Corrin, que será Elizabeth.

De hecho, en declaraciones a la plataforma de la N, Corrin aseguró que “desea que una nueva generación se enamore de esta historia de nuevo”.

Ambas actrices, justamente, vuelven a juntarse después de sus papeles en The Crown, como la Reina Isabel II y la princesa Diana. Por su parte, Darcy estará interpretado por Jack Lowden.

ambién trascendió que el rodaje se llevará a cabo en el Reino Unido, y contará con la producción de Euros Lyn y el guión correrá a cargo de Dolly Alderton.

Cuándo se estrena la serie Orgullo y prejuicio

Netflix todavía no confirmó la fecha de estreno, pero según los rumores todo apunta a que la miniserie vea la luz recién en 2026.

