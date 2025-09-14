domingo 14 de septiembre 2025

Desgarrador

Un testigo reveló la desesperada frase que repetía Thiago Medina tras el accidente en moto

Un testigo que asistió a Thiago Medina, exparticipante de “Gran Hermano”, relató lo ocurrido durante la noche del viernes.

Por María Morá
thiago-medina-foto-WF6XRUFBUFFIZBY2HTG5IACVUI

Thiago Medina continúa internado tras el grave accidente en moto que sufrió en Moreno. Según relató Raúl, un testigo clave del choque, el ex Gran Hermano se encontraba en estado de shock y repetía: “Me duele un montón”.

Gran Hermano
Lamentable 

Un ex Gran Hermano sufrió un violento choque

El hombre, quien viajaba en auto y llegó al lugar segundos después del impacto, contó en diálogo con Sábado en TN que al ver a Thiago tirado en el piso decidió detenerse para ayudarlo:Yo venía en el sentido Moreno-Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Ahí lo vi tirado en el piso, paramos con la camioneta y lo ayudamos. No lo conocíamos ni lo reconocimos porque estaba con el casco”.

thiago-medina
La moto en la que se accident&oacute; Thiago Medina

La moto en la que se accidentó Thiago Medina

Qué dijo el testigo que asistió a Thiago Medina tras el accidente

El entrevistado también relató que Medina estaba caído con su moto en el medio de la calzada, en una zona sin iluminación, lo que obligó a los presentes a hacer señas a los autos para evitar que lo atropellaran: “Nos acercamos y tratamos de hacer señas a los autos para que pararan y no lo pisaran. No hay luminarias en este lugar, ese es el problema”.

Según explicó, en un momento, el joven dijo que sentía ganas de vomitar y lo ayudaron a incorporarse para que lo hiciera: “Vomitó sangre. Asumimos que debía tener una herida interna”.

Raúl aseguró que permaneció junto a Thiago para contenerlo: “Yo me quedé con él, le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock. Igual estaba en shock”.

Por último, recordó con angustia que la ambulancia tardó cerca de 40 minutos en llegar: “Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Espero que pueda salir adelante”.

Temas
Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
