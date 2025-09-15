martes 16 de septiembre 2025

Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

El comerciante frecuentaba a la niña porque esta era amiga de su hija. La chica lo denunció después de diez años y dijo que el hombre la sometía y le hacía ver películas pornográficas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un panadero de Los Berros quedó detenido con prisión preventiva mientras los investigan por violar a una niña que era amiga de su hija y exhibirle películas pornográficas. La víctima tenía entre 6 y 11 años cuando ocurrieron los abusos, pero se animó a denunciarlo siendo mayor de edad.

El sujeto, identificado con las iniciales J.P.M. y de 49 años, permanecerá detenido por dos meses en la Subcomisaria de Los Berros, tal cual lo fijó el juez de garantías Matías Parrón como plazo de la prisión preventiva. A pedido de la ayudante fiscal Virginia Pérez y la fiscal Claudia Ruiz, de la UFI CAVIG, le imputaron los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, ambos hechos agravados por la guarda, precisaron fuentes judiciales.

La causa fue formalizada por la ayudante fiscal Virginia Pérez, de la UFI CAVIG.

La causa fue formalizada por la ayudante fiscal Virginia Pérez, de la UFI CAVIG.

El sujeto fue detenido la semana pasada a raíz de la denuncia realizada por esa joven que hoy tiene 19 años y que sufrió los vejámenes cuando era niña. Ella era amiga de la hija de este hombre, quien practica una religión poca conocida. En el poblado afirman que pertenece a una secta religiosa.

La audiencia fue presidida por el juez de garantías Matías Parrón.

La audiencia fue presidida por el juez de garantías Matías Parrón.

En su denuncia, la muchacha contó que contaba con 6 años cuando sufrió el primer abuso por parte de este sujeto y fue a través de besos. También relató que, ya con 8 años, esta persona le hizo ver películas pornográficas en su casa. Además, recordó que el hombre también la violó una noche de 1015, en ocasión en que se quedó a dormir en su domicilio. Ella afirmó que sufrió otros abusos sexuales hasta 2018 y nunca se animó a hablar porque era niña y por miedo y vergüenza.

La causa fue formalizada el viernes último y el sospechoso continuará detenido por dos meses, con prisión preventiva. Así lo dispuso el juez Matías Parrón, quien dio por habilitada la investigación penal preparatoria y ordenó las primeras medidas de prueba.

