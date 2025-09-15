La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

Un supuesto turista, que en realidad era un embaucador, engañó a la dueña de un complejo de cabañas en Valle Fértil y la estafó en más de 5 millones de pesos. Primero le dijo que se había equivocado en una transferencia, luego hizo que descargara una aplicación y finalmente terminó por vaciarle la cuenta bancaria y hasta le sacó un préstamo a su nombre.
Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp que recibió la víctima, una mujer de apellido Sultano, de 52 años, en la mañana de este lunes 15 de septiembre en su casa del kilómetro 7 de la ruta 510, en Valle Fértil, señalaron fuentes policiales y judiciales. La mujer posee un complejo de cabañas que promociona por redes sociales, explicaron.
El desconocido aseguró que quería alquilarle una de las cabañas y pactó las condiciones. Al instante le envió un supuesto comprobante de una transferencia bancaria por 9.500.000 pesos y poco después volvió a escribirle para decirle que había enviado esa suma por error.
A partir de ese momento comenzó la estafa. El sujeto le mandó un link con la excusa de que se trataba de una plataforma del Banco Patagonia, a la cual debía ingresar para solucionar el “error”. La mujer aparentemente siguió las instrucciones y cayó en la trampa. En realidad, se trataba de una aplicación fraudulenta mediante la cual los delincuentes accedieron al celular de la mujer y tomaron control de sus cuentas.
Más tarde, la víctima descubrió que tenía un préstamo que nunca había solicitado por 1.800.000 pesos. Además, constató que le habían vaciado la cuenta bancaria: le sustrajeron 3.526.789 pesos que fueron transferidos a billeteras virtuales de desconocidos, detallaron fuentes judiciales.
Tras concretar la maniobra, los estafadores bloquearon a la víctima y desaparecieron. El perjuicio económico total fue de 5.326.789 pesos, de acuerdo a las fuentes. La víctima mostró los comprobantes de los movimientos a la Policía y radicó la denuncia en la Comisaría 12ª de Valle Fértil, desde donde se dio intervención a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.