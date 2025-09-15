lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

La víctima fue la propietaria de un complejo de cabañas en la ruta 510. El desconocido le dijo que había transferido una cifra millonaria por error y así comenzó el engaño. Le vaciaron la cuenta y pidieron un préstamo a su nombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un supuesto turista, que en realidad era un embaucador, engañó a la dueña de un complejo de cabañas en Valle Fértil y la estafó en más de 5 millones de pesos. Primero le dijo que se había equivocado en una transferencia, luego hizo que descargara una aplicación y finalmente terminó por vaciarle la cuenta bancaria y hasta le sacó un préstamo a su nombre.

Lee además
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa
el hermano anciano de un exministro sufrio una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp que recibió la víctima, una mujer de apellido Sultano, de 52 años, en la mañana de este lunes 15 de septiembre en su casa del kilómetro 7 de la ruta 510, en Valle Fértil, señalaron fuentes policiales y judiciales. La mujer posee un complejo de cabañas que promociona por redes sociales, explicaron.

El desconocido aseguró que quería alquilarle una de las cabañas y pactó las condiciones. Al instante le envió un supuesto comprobante de una transferencia bancaria por 9.500.000 pesos y poco después volvió a escribirle para decirle que había enviado esa suma por error.

A partir de ese momento comenzó la estafa. El sujeto le mandó un link con la excusa de que se trataba de una plataforma del Banco Patagonia, a la cual debía ingresar para solucionar el “error”. La mujer aparentemente siguió las instrucciones y cayó en la trampa. En realidad, se trataba de una aplicación fraudulenta mediante la cual los delincuentes accedieron al celular de la mujer y tomaron control de sus cuentas.

Más tarde, la víctima descubrió que tenía un préstamo que nunca había solicitado por 1.800.000 pesos. Además, constató que le habían vaciado la cuenta bancaria: le sustrajeron 3.526.789 pesos que fueron transferidos a billeteras virtuales de desconocidos, detallaron fuentes judiciales.

Tras concretar la maniobra, los estafadores bloquearon a la víctima y desaparecieron. El perjuicio económico total fue de 5.326.789 pesos, de acuerdo a las fuentes. La víctima mostró los comprobantes de los movimientos a la Policía y radicó la denuncia en la Comisaría 12ª de Valle Fértil, desde donde se dio intervención a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Temas
Seguí leyendo

San Agustín, el equipo que se creó por empleados municipales y hace flamear los colores de su bandera al pie de la sierra

Con el fuego bajo control, las impactantes imágenes que dejó el incendio en Astica y el pedido municipal

Astica, en alerta por un grave incendio en las sierras

Peatón herido en Chimbas: un auto embistió a hombre y lo dejó cubierto de sangre

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Una banda de ladrones se alzó con 4.500 kilos de pasas de uva en Carpintería

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital

Las amenazas de bomba ahora llegaron a Calingasta: evacuaron una escuela por un llamado al 911

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era el joven motociclista que murio tras el choque con una camioneta en rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito
Video

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes
Clima

La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes

Las claves del Presupuesto que presentó Javier Milei
Mensaje

Las claves del Presupuesto que presentó Javier Milei

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Las 10 frases de Javier Milei, en la presentación del Presupuesto
Cadena nacional

Las 10 frases de Javier Milei, en la presentación del Presupuesto