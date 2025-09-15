La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

Un supuesto turista, que en realidad era un embaucador, engañó a la dueña de un complejo de cabañas en Valle Fértil y la estafó en más de 5 millones de pesos. Primero le dijo que se había equivocado en una transferencia, luego hizo que descargara una aplicación y finalmente terminó por vaciarle la cuenta bancaria y hasta le sacó un préstamo a su nombre.

Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp que recibió la víctima, una mujer de apellido Sultano , de 52 años, en la mañana de este lunes 15 de septiembre en su casa del kilómetro 7 de la ruta 510, en Valle Fértil, señalaron fuentes policiales y judiciales. La mujer posee un complejo de cabañas que promociona por redes sociales, explicaron.

El desconocido aseguró que quería alquilarle una de las cabañas y pactó las condiciones. Al instante le envió un supuesto comprobante de una transferencia bancaria por 9.500.000 pesos y poco después volvió a escribirle para decirle que había enviado esa suma por error.

A partir de ese momento comenzó la estafa. El sujeto le mandó un link con la excusa de que se trataba de una plataforma del Banco Patagonia, a la cual debía ingresar para solucionar el “error”. La mujer aparentemente siguió las instrucciones y cayó en la trampa. En realidad, se trataba de una aplicación fraudulenta mediante la cual los delincuentes accedieron al celular de la mujer y tomaron control de sus cuentas.

Más tarde, la víctima descubrió que tenía un préstamo que nunca había solicitado por 1.800.000 pesos. Además, constató que le habían vaciado la cuenta bancaria: le sustrajeron 3.526.789 pesos que fueron transferidos a billeteras virtuales de desconocidos, detallaron fuentes judiciales.

Tras concretar la maniobra, los estafadores bloquearon a la víctima y desaparecieron. El perjuicio económico total fue de 5.326.789 pesos, de acuerdo a las fuentes. La víctima mostró los comprobantes de los movimientos a la Policía y radicó la denuncia en la Comisaría 12ª de Valle Fértil, desde donde se dio intervención a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.