lunes 15 de septiembre 2025

Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

La familia de Gabriel Tomás Olivera Silva, el sanjuanino de 22 años asesinado en Vallenar, intenta reunir fondos para traer su cuerpo desde Chile y despedirlo en San Juan. Desde el entorno también informaron sobre cómo vivía el muchacho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según contaron allegados a Tiempo de San Juan, Gabriel se encontraba el domingo en una plaza, compartiendo con amigos, cuando dos motos pasaron y comenzó una discusión. “Hubo una pelea y él se llevó la peor parte. Fue apuñalado”, relataron. El hecho ocurrió en la ciudad de Vallenar y, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a Copiapó, donde confirmaron su fallecimiento.

El joven no llevaba documentación, lo que demoró su identificación, indicaron. “Anoche viajamos para acá y llegamos temprano al consulado. Ahora estamos esperando si nos pueden dar una mano con el traslado. Para la familia es imposible costearlo”, explicaron.

Gabriel había llegado a Chile hacía casi un año. Artesano y mochilero, se ganaba la vida con sus creaciones y haciendo malabares en las esquinas. No tenía teléfono propio, pero se comunicaba con su familia gracias a un hombre que trabajaba en una estación de servicio y le prestaba su línea. “Carabineros lo conocían, sabían que no hacía nada raro. Si hubiera tenido antecedentes lo habrían deportado”, contaron desde su entorno.

El crimen ocurrió el domingo alrededor de las 13:15, en calle Sargento Aldea con esquina Brasil, en Vallenar. De acuerdo con medios chilenos, el presunto autor, un ciudadano chileno de 40 años con antecedentes policiales, fue detenido horas después.

La colecta

Ante los altos costos que implica repatriar el cuerpo, su hermana Ludmila Candela Olivera Silva lanzó una colecta solidaria. Bajo el alias ludmicande14, en nombre de Ludmila, se reciben aportes para cubrir los gastos del traslado, alimentación y estadía de los familiares que viajaron a Chile. “Cada ayuda, por pequeña que sea, suma y significa mucho en este momento tan doloroso”, expresaron.

image
image
