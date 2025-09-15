lunes 15 de septiembre 2025

Golpe delictivo

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital

Los ladrones violentaron dos puertas del local ubicado en calle Mendoza Sur y se llevaron 7.000 dólares, 1,5 millones de pesos y una tablet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un millonario robo sacudió la mañana de este lunes en el corazón de la Ciudad de San Juan. Cerca de las 10:50 del 15 de septiembre, personal de la Comisaría 3ª intervino en un estudio jurídico ubicado en calle Mendoza 439 Sur, entre Córdoba y Santa Fe, donde delincuentes violentaron dos puertas y se alzaron con una importante suma de dinero.

Según fuentes policiales, el damnificado, Nicolás Alberto Torres, de 36 años, relató que fue su empleada quien, al llegar a las 9 de la mañana, descubrió las aberturas forzadas y el faltante de 7.000 dólares, 1.500.000 pesos argentinos y una tablet.

Con la cotización del dólar blue en torno a los $1.455, el monto en moneda extranjera representa alrededor de $10.185.000, por lo que el botín total supera los $11,6 millones.

Por disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, los investigadores ordenaron la recepción de la denuncia, una inspección ocular, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, confección de croquis y entrevistas. Además, personal de Criminalística realizó un informe técnico con registro fotográfico de los accesos violentados.

