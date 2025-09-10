Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

Este jueves 11 de septiembre, San Juan conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, fecha en la que se celebra el Día del Maestro. En ese marco, la Municipalidad de la Capital informó cómo será la prestación de los distintos servicios durante la jornada de feriado.
Según lo comunicado, la mayoría de las dependencias y áreas municipales mantendrán su funcionamiento habitual, a fin de garantizar la normalidad en la ciudad.
Detalle de los servicios:
- Servicios fúnebres: atención normal.
- Recolección de residuos: se realizará sin cambios.
- Servicio de Emergencia Municipal (SEM): operativo con normalidad.
- Cementerio Municipal: permanecerá abierto de 8 a 19.
- ECO - SEM: servicio normal.
- Monitores Urbanos: cumplirán su labor de manera habitual.
- Grúa y Playa de Remoción: operativos con normalidad.
- Feria y Mercado de Abasto: este miércoles 11 abrirán con atención habitual, mientras que el lunes 15 permanecerán cerrados.