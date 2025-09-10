miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

Algunos servicios trabajarán con normalidad y otros tendrán horarios especiales durante el feriado de este jueves en Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
PEATONAL.jpg

Este jueves 11 de septiembre, San Juan conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, fecha en la que se celebra el Día del Maestro. En ese marco, la Municipalidad de la Capital informó cómo será la prestación de los distintos servicios durante la jornada de feriado.

Lee además
orrego inauguro las obras que dejaron el instituto superior de educacion fisica como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
metamorfosis de la circunvalacion de san juan: ya se ven los carteles inteligentes y asfaltan los accesos
Mejoras

Metamorfosis de la Circunvalación de San Juan: ya se ven los carteles inteligentes y asfaltan los accesos

Según lo comunicado, la mayoría de las dependencias y áreas municipales mantendrán su funcionamiento habitual, a fin de garantizar la normalidad en la ciudad.

Detalle de los servicios:

  • Servicios fúnebres: atención normal.
  • Recolección de residuos: se realizará sin cambios.
  • Servicio de Emergencia Municipal (SEM): operativo con normalidad.
  • Cementerio Municipal: permanecerá abierto de 8 a 19.
  • ECO - SEM: servicio normal.
  • Monitores Urbanos: cumplirán su labor de manera habitual.
  • Grúa y Playa de Remoción: operativos con normalidad.
  • Feria y Mercado de Abasto: este miércoles 11 abrirán con atención habitual, mientras que el lunes 15 permanecerán cerrados.
Temas
Seguí leyendo

Día del Maestro en San Juan: cuál es la estrategia de los padres para los regalitos de las seños

LV5 Radio Sarmiento: 100 años de historia, 100 años de emociones

Maru y la psicomotricidad: una mirada clara sobre su importancia en la vida de todos y en especial en la infancia

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

Orrego encabezó la entrega de viviendas y escrituras a familias de Rawson y Capital

La estremecedora foto que circula en Caucete: aparecieron varios animales muertos, ¿por culpa de un "perro enorme"?

Orrego encabezó un nuevo operativo "San Juan Cerca" en Pocito y entregó notebooks e insumos a emprendedores

De Dyango al sinfónico con música de Gustavo Cerati, la grilla de conciertos en el Auditorio Juan Victoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
 Hugo Sansone en la década del ’40, cantando en LV5 (Foto Facebook)
Un ícono de San Juan

LV5 Radio Sarmiento: 100 años de historia, 100 años de emociones

Por Viviana Pastor

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo