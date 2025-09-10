miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un mimo a la nostalgia

El video de un pub sanjuanino en el año 90 que desempolvó Ale Segovia

El artista sanjuanino Ale Segovia compartió en sus redes lo que sin duda es una joya histórica. El video nostálgico que utilizó para promocionar su próxima presentación.

Por Mariela Pérez
image

Ale Segovia es un artista que jamás deja de sorprender. Desde la primera vez que subió a un escenario, todo el tiempo se está reinventando con propuestas nuevas, frescas y también con algunas que despiertan esa nostalgia dormida de aquellos que gozaron de una adolescencia en los ’80-’90. Apelando precisamente a la nostalgia, compartió un contenido digno de ser archivado y coleccionado.

Lee además
entro a una casa de comidas de rawson, robo varios elementos y quedo filmado
Video

Entró a una casa de comidas de Rawson, robó varios elementos y quedó filmado
conmocion en mendoza por el voraz incendio en una feria: el video
Impactante

Conmoción en Mendoza por el voraz incendio en una feria: el video

En las imágenes se puede ver a “Chicón” Hernández, guitarra colgada, interpretando distintos temas de “la época”. Contexto: Guantámo años ’90.

Para quienes no llegaron a conocerlo, Guantánamo era un pub ubicado en Av. Libertador y Vieytes, en Rivadavia. Abría todos los días con distintas propuestas orientadas a los jóvenes. Rock en vivo y espacio para los artistas locales hacia que la convocatoria fuera sostenida, tal como se puede apreciar en el video.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El video de un pub sanjuanino en el año 90 que desempolvó Ale Segovia El artista sanjuanino Ale Segovia compartió en sus redes para promocionar su próxima presentación un video que sin duda es una joya histórica. En las imágenes se puede ver a “Chicón” Hernández, guitarra colgada, interpretando distintos temas de “la época”. Contexto: Guantámo años ’90. Un viaje al pasado y a los recuerdos de un San Juan rockero. Video gentileza de @alesegovia19 y @pablorodriguez1809 Leé más info en @tiempodesanjuan #video #nostalgia #promoción"

Segovia acota en la descripción del material que le llegó de la mano de Pablo Rodríguez que quien canta en el escenario del pub es Luis Hernández, mejor conocido como “Chichon”, un reconocido artista sanjuanino referente del rock nacional local.

“Esto es oro en polvo en una época de la cual casi no hay registros gráficos. GRACIAS!”, suma Segovia en su publicación, invitando a sus seguidores a etiquetarse o comentar si logran reconocerse en el video, donde hay varias imágenes de jóvenes disfrutando de la buena música en un excelente lugar.

Lo interesante del contenido es que se utilizó para promocionar la próxima presentación de Ale Segovia, donde se estarán reviviendo clásicos de los ´90. El evento será este sábado 13 de septiembre en Finca La Cabaña y todos los detalles para adquirir entradas y vivir un momento único se pueden consultar perfil de Instagram del sanjuanino, haciendo clic aquí.

Temas
Seguí leyendo

El impactante video de una camioneta estrellándose contra una estación de servicio en San Bernardo

En Calingasta hablan sobre la aparición de luces extrañas en la cordillera: el video

Video: la higuera, el gran legado de Doña Paula

¿Qué pasaría si Mbappé jugara en San Martín? El video sobre un juego que es viral

De los Wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente de un cantante

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
 Hugo Sansone en la década del ’40, cantando en LV5 (Foto Facebook)
Un ícono de San Juan

LV5 Radio Sarmiento: 100 años de historia, 100 años de emociones

Por Viviana Pastor

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

El pronóstico de derrame del río San Juan elaborado por Hidráulico se cumplió casi al pié de la letra. 
Hito en la gestión

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

Por Elizabeth Pérez
Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses
Datos oficiales

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Imagen de archivo de Clarín.
Violencia en Mendoza

Los antecedentes en San Juan: cuando un alumno le disparó a la directora y dos casos impactantes en el último mes

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas
Poder Judicial

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre