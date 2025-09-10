Ale Segovia es un artista que jamás deja de sorprender. Desde la primera vez que subió a un escenario, todo el tiempo se está reinventando con propuestas nuevas, frescas y también con algunas que despiertan esa nostalgia dormida de aquellos que gozaron de una adolescencia en los ’80-’90. Apelando precisamente a la nostalgia, compartió un contenido digno de ser archivado y coleccionado.

Para quienes no llegaron a conocerlo, Guantánamo era un pub ubicado en Av. Libertador y Vieytes, en Rivadavia. Abría todos los días con distintas propuestas orientadas a los jóvenes. Rock en vivo y espacio para los artistas locales hacia que la convocatoria fuera sostenida, tal como se puede apreciar en el video.

El video de un pub sanjuanino en el año 90 que desempolvó Ale Segovia El artista sanjuanino Ale Segovia compartió en sus redes para promocionar su próxima presentación un video que sin duda es una joya histórica. En las imágenes se puede ver a "Chicón" Hernández, guitarra colgada, interpretando distintos temas de "la época". Contexto: Guantámo años '90. Un viaje al pasado y a los recuerdos de un San Juan rockero.

Segovia acota en la descripción del material que le llegó de la mano de Pablo Rodríguez que quien canta en el escenario del pub es Luis Hernández, mejor conocido como “Chichon”, un reconocido artista sanjuanino referente del rock nacional local.

“Esto es oro en polvo en una época de la cual casi no hay registros gráficos. GRACIAS!”, suma Segovia en su publicación, invitando a sus seguidores a etiquetarse o comentar si logran reconocerse en el video, donde hay varias imágenes de jóvenes disfrutando de la buena música en un excelente lugar.

Lo interesante del contenido es que se utilizó para promocionar la próxima presentación de Ale Segovia, donde se estarán reviviendo clásicos de los ´90. El evento será este sábado 13 de septiembre en Finca La Cabaña y todos los detalles para adquirir entradas y vivir un momento único se pueden consultar perfil de Instagram del sanjuanino, haciendo clic aquí.