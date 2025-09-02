martes 2 de septiembre 2025

¡De no creer!

De los Wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente de un cantante

Lucas "Kaká" Caballero, ex integrante de Los Wachiturros, dejó la fama y la música comercial para dedicarse a la fe y al trabajo social como pastor. Ahora planea regresar a la música con un estilo cristiano, y su historia se viralizó recientemente en TikTok.

Por Redacción Tiempo de San Juan
wachiturros cantante pastor video

Lucas "Kaká" Caballero, conocido por haber sido uno de los seis miembros de la popular banda Los Wachiturros, atraviesa un presente muy distinto al de sus años de fama. A sus 29 años, el joven oriundo de Morón (Buenos Aires) se desempeña como pastor en la iglesia cristiana “Jesús está aquí”, ubicada en Castelar, donde se dedica a acompañar a jóvenes en rehabilitación y compartir su experiencia de vida para inspirarlos a buscar un futuro mejor. Ahora, viralizaron un video sobre su presente.

Actualmente, su historia vuelve a ser noticia gracias a un video que se viralizó en TikTok, publicado por el usuario @jcadnderey, que acumula más de 40 mil “me gusta”. En el clip se muestra a Lucas compartiendo su presente como pastor y adelanta su regreso a la música, ahora con un enfoque cristiano y ritmos que combinarán cumbia y reggaetón.

Caballero comenzó su carrera musical a los 16 años, cuando abandonó el colegio para formar parte de Los Wachiturros. Durante tres años recorrió países de Sudamérica, llenó estadios y vivió la fama en primera persona.

Sin embargo, la presión, las adicciones y la distancia con su familia lo llevaron a tomar la decisión de dejar la banda para buscar un propósito más allá del éxito y el dinero.

En diálogo con Infobae, Kaká explicó que su transición hacia la fe no fue instantánea, sino un proceso progresivo motivado por la búsqueda de paz y estabilidad emocional.

“Empecé a buscar tranquilidad en amigos, deporte y distintas actividades, pero todo me hacía sentir vacío. Mi mamá me sugirió ir a la iglesia y allí encontré mi propósito”, relató.

