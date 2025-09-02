De los Wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente de un cantante

Lucas "Kaká" Caballero , conocido por haber sido uno de los seis miembros de la popular banda Los Wachiturros , atraviesa un presente muy distinto al de sus años de fama. A sus 29 años, el joven oriundo de Morón (Buenos Aires) se desempeña como pastor en la iglesia cristiana “Jesús está aquí”, ubicada en Castelar, donde se dedica a acompañar a jóvenes en rehabilitación y compartir su experiencia de vida para inspirarlos a buscar un futuro mejor. Ahora, viralizaron un video sobre su presente.

Actualmente, su historia vuelve a ser noticia gracias a un video que se viralizó en TikTok, publicado por el usuario @jcadnderey, que acumula más de 40 mil “me gusta”. En el clip se muestra a Lucas compartiendo su presente como pastor y adelanta su regreso a la música, ahora con un enfoque cristiano y ritmos que combinarán cumbia y reggaetón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1962943674142036471&partner=&hide_thread=false De los Wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente del cantante



Video gentileza: TikTok jcadnderey pic.twitter.com/szjGtsvhWa — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 2, 2025

Caballero comenzó su carrera musical a los 16 años, cuando abandonó el colegio para formar parte de Los Wachiturros. Durante tres años recorrió países de Sudamérica, llenó estadios y vivió la fama en primera persona.

Sin embargo, la presión, las adicciones y la distancia con su familia lo llevaron a tomar la decisión de dejar la banda para buscar un propósito más allá del éxito y el dinero.

En diálogo con Infobae, Kaká explicó que su transición hacia la fe no fue instantánea, sino un proceso progresivo motivado por la búsqueda de paz y estabilidad emocional.

“Empecé a buscar tranquilidad en amigos, deporte y distintas actividades, pero todo me hacía sentir vacío. Mi mamá me sugirió ir a la iglesia y allí encontré mi propósito”, relató.