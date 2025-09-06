sábado 6 de septiembre 2025

Creer o reventar

En Calingasta hablan sobre la aparición de luces extrañas en la cordillera: el video

Un vecino de Villa Pituil registró en video la presencia de misteriosas luces que aparecen en la cordillera durante la noche y que, según su relato, se repiten cada pocos días antes de desvanecerse en el cielo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la quietud nocturna de la cordillera de Calingasta, un vecino aseguró haber sido testigo de un fenómeno que lo dejó sorprendido. Según relató, junto a su hijo pudieron observar unas luces misteriosas que surgieron en la oscuridad y que lograron registrar en video.

El hecho ocurrió en los últimos días en Villa Pituil. El lector, identificado como Waldo Gigena, explicó que las luces aparecen sobre el filo de la cordillera entre las 20 y las 22 horas. Luego, desaparecen y no vuelven a repetirse hasta pasados dos o tres días.

“Son luces que aparecen en la cordillera cada tanto. Esa vez las pudimos grabar con mis hijos, ya era de noche. Fue lo mejor que pude registrar porque no tengo un buen teléfono. No sabemos qué son, aparecen sobre el filo de la cordillera, suben hacia el cielo y desaparecen”, detalló.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1964428220536934842&partner=&hide_thread=false

