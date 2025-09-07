Internaron de urgencia al padre Rómulo Cámpora, pero está fuera de peligro

En las últimas horas se dio a conocer que el padre Rómulo Cámpora tuvo que ser internado de urgencia por un problema de salud. Su círculo íntimo confirmó que la información era verídica, pero dio tranquilidad diciendo que está fuera de peligro.

Según informaron, el sacerdote sufrió una arritmia, que recibió atención médica y que quedó internado en el CEAC por precaución, ahora se encuentra internado en Terapia pero estaría fuera de peligro afirmaron.

Cabe destacar que el padre Rómulo Cámpora sufrió esta descompensación cuando estaba en Media Agua, precisamente en la iglesia San Antonio de Padua. Primero fue trasladado al hospital departamental y ahí se lo derivó al sector privado.

Compartí esta nota en redes sociales:







