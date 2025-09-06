sábado 6 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Conmoción en Mendoza por el voraz incendio en una feria: el video

Sucedió durante la tarde de este sábado en la Feria de Guaymallén. Vecinos alertaron a los bomberos al ver las llamas y varias dotaciones trabajaron para controlar el fuego que se expandía rápidamente por el mercado cooperativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un voraz incendio sorprendió a comerciantes y vecinos en la tarde de este sábado en la Feria de Guaymallén y generó gran conmoción en Mendoza. El siniestro se desató alrededor de las 19:45, según reportaron residentes que observaron intensas llamas en el interior del mercado cooperativo.

Lee además
la bronca de hugo de omega contra desakta2: aseguro que los bajaron de un show en mendoza
En las redes

La bronca de Hugo de Omega contra DesaKTa2: aseguró que los bajaron de un show en Mendoza
Mina de oro Veladero en San Juan. La gestión de José Luis Gioja se caracterizó por un fuerte apoyo a la minería. 
Declaraciones

Las tres definiciones políticas sobre minería de José Luis Gioja en Mendoza

Varias dotaciones de bomberos se desplegaron de inmediato para contener el fuego, que se propagaba con rapidez y amenazaba con extenderse a otros sectores del predio. Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio, aunque las autoridades trabajan en la investigación mientras los equipos de emergencia combaten las llamas.

El episodio provocó alarma entre comerciantes y clientes, que debieron evacuar la feria mientras los bomberos realizaban maniobras para controlar la situación.

Imágenes que circulan en redes muestran columnas de humo y fuego en distintas áreas del mercado, evidenciando la magnitud del siniestro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendozaPost/status/1964464121757520208&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Mendoza mira de reojo a San Juan porque exporta mucho más y lidera en Cuyo

En el Gobierno de San Juan aseguran que el Gobierno de Mendoza no objeta que Pelambres busque una ruta directa sanjuanina

El país observa las elecciones en Provincia de Buenos Aires: qué se vota y cómo están conformadas las secciones

Murió la presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo a los 106 años

El impactante video de una camioneta estrellándose contra una estación de servicio en San Bernardo

Por los audios, el gobierno de Milei apuntó nuevamente contra la pareja de Marcela Pagano

Miles de pasaportes argentinos presentan fallas "invisibles al ojo humano" y piden devolverlos

Uno de los empresarios más grandes de Argentina podría ir a juicio oral por un arsenal que hallaron en su negocio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
miles de pasaportes argentinos presentan fallas invisibles al ojo humano y piden devolverlos
¡Atención!

Miles de pasaportes argentinos presentan fallas "invisibles al ojo humano" y piden devolverlos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

La Difunta Correa, en Caucete, San Juan, en plena renovación.
Apuesta fuerte

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa
Delitos Especiales

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

La tarjeta SUBE sigue siendo el método de pago del pasaje de colectivo más usado, pero los sanjuaninos ya comenzaron a aprovechar las nuevas alternativas. video
Videonota

La SUBE resiste, pero un nuevo medio de pago ya pisa fuerte: mirá cuál es y qué lo destaca

Acusan a dos ladrones de robar una moto a minutos de salir del penal de Chimbas
En una salida transitoria

Acusan a dos ladrones de robar una moto a minutos de salir del penal de Chimbas

Te Puede Interesar

La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.
Escándalo en Capital

A las trompadas y mechonazos: así fue la paliza de una mamá y una alumna a la directora de una escuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

El día que Gil fue detenido en Tribunales. Ocurrió el 21 de agosto de 2024. video
Repercusiones

Qué piensa Julián Gil sobre el duro revés que le impuso el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados

Esta es la banda de Marquesado: saluden al nuevo clasificado al Regional Amateur
Alegría Tricolor

"Esta es la banda de Marquesado": saluden al nuevo clasificado al Regional Amateur

La mítica esquina de España y 9 de Julio. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Lugares abandonados: del sueño del "Retiro" sanjuanino a ser testigo de transformaciones