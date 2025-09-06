Conmoción en Mendoza por el voraz incendio en una feria: el video

Un voraz incendio sorprendió a comerciantes y vecinos en la tarde de este sábado en la Feria de Guaymallén y generó gran conmoción en Mendoza . El siniestro se desató alrededor de las 19:45, según reportaron residentes que observaron intensas llamas en el interior del mercado cooperativo.

Varias dotaciones de bomberos se desplegaron de inmediato para contener el fuego, que se propagaba con rapidez y amenazaba con extenderse a otros sectores del predio. Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio, aunque las autoridades trabajan en la investigación mientras los equipos de emergencia combaten las llamas.

El episodio provocó alarma entre comerciantes y clientes, que debieron evacuar la feria mientras los bomberos realizaban maniobras para controlar la situación.

Imágenes que circulan en redes muestran columnas de humo y fuego en distintas áreas del mercado, evidenciando la magnitud del siniestro.