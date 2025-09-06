sábado 6 de septiembre 2025

Partido de La Costa

El impactante video de una camioneta estrellándose contra una estación de servicio en San Bernardo

Desde el canal de noticias A24 informaron que el conductor manejaba borracho. Sin embargo, no indicaron el resultado exacto del test de alcoholemia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
camioneta san bernardo

Un conductor paraguayo protagonizó un impactante accidente en la madrugada de este sábado en San Bernardo, localidad balnearia del partido bonaerense de La Costa. El chofer, acompañado por otros dos ocupantes en la camioneta, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el surtidor de una estación de servicio.

Desde el canal de noticias A24 informaron que el conductor manejaba borracho. Sin embargo, no indicaron el resultado exacto del test de alcoholemia.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cerca de las cuatro de la mañana, en la intersección de avenida Tucumán y Strobel. El conductor venía por la primera intersección cuando se desvió y terminó en la estación de servicio.

A pesar de la violencia del impacto, no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales. Todos los destrozos generados son en materiales, tanto la camioneta Ford Ranger roja que protagonizó el accidente, como el surtidor de la estación de servicio.

El personal de la estación, de inmediato, cortó el suministro de combustible. La intención fue evitar cualquier riesgo mayor relacionado con posibles incendios.

De acuerdo con medios locales, la colisión resultó en un importante despliegue de medidas de seguridad. Acudió al sitio personal de Bomberos voluntarios de San Bernardo, Defensa Civil, así como ambulancias del Municipio como personal de Protección Comunitaria y agentes de la Policía.

El trabajo de todos ellos estuvo enfocado en asegurar la zona, así como de cooperar con la limpieza de los escombros generados por el accidente.

En la señal de A24 también mostraron una situación posterior al hecho. El dueño de la estación de servicio, al ser notificado por sus empleados de la situación, se dirigió al lugar y lo increpó al conductor.

En el video compartido se puede escuchar que le dice “te voy a matar”, mientras que otras personas presentes tratan de calmar la situación.

Fuente: Infobae

