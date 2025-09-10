miércoles 10 de septiembre 2025

Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo

En el complejo educativo ubicado en Santa Lucía se realizaron obras de ampliación, refacción y refuncionalización, que buscan modernizar y optimizar el espacio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Orrego inauguró la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física. &nbsp;

Orrego inauguró la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física.

 

Este miércoles, las autoridades provinciales cortaron la cinta en la inauguración de las obras de ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), que quedó como nuevo. Fue el propio gobernador Marcelo Orrego quien encabezó el acto realizado en el complejo ubicado en Santa Lucía.

Según destacaron los funcionarios, entre los que estuvieron presentes también el vicegobernador, Fabián Martín; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; Educación, Silvia Fuentes; Gobierno, Laura Palma y demás autoridades provinciales, “la intervención integral busca modernizar y optimizar la infraestructura del establecimiento, garantizando mejores condiciones para la formación académica y deportiva de los estudiantes”.

image
Orrego inauguró la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física.

Orrego inauguró la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física.

El proyecto contempló la construcción de 1.125 metros cuadrados cubiertos nuevos y la refacción y refuncionalización de otros 2.225 metros cuadrados, alcanzando un total de 3.350 metros cuadrados intervenidos.

Durante el acto, Orrego dijo: “Hoy honramos la historia de este instituto que nació en 1982 y que ha formado a innumerables estudiantes y profesores. Con esta obra rendimos homenaje a quienes estuvieron, a quienes están y a quienes vendrán. La educación es prioridad de nuestro gobierno, junto con la salud, la seguridad y el empleo. Todos los días trabajamos para transformar los sueños en realidad y construir un San Juan mejor. Agradezco el honor de servir a los sanjuaninos y me comprometo a seguir tomando decisiones firmes, siempre pensando en el futuro que reclaman nuestros jóvenes”.

Por su lado, Martín aseguró que “gobernar con menos recursos que los anteriores no nos frenó: activamos al cien por ciento la obra pública, recuperamos miles de puestos de trabajo y seguimos apostando a la educación. A pesar de que Nación cortó fondos, la provincia sostiene programas esenciales, como el oncológico, con recursos propios. Esto demuestra que en San Juan hay un gobierno con decisión y con corazón, que todos los días inaugura obras y construye oportunidades para los sanjuaninos”.

Las obras y mejoras realizadas en el ISEF

Entre las principales mejoras se destacan:

  • La reorganización de espacios académicos y pedagógicos para responder a las demandas de la institución.
  • Un playón polideportivo, aulas abiertas y un salón de educación física integrados al nuevo esquema edilicio.
  • Un sistema de ventilación cruzada y orientación adecuada de las aulas, que favorece la iluminación natural y el confort climático.
  • Circulaciones y espacios semicubiertos que garantizan accesibilidad y funcionalidad en cada sector.

“La obra fue diseñada teniendo en cuenta las necesidades específicas de la enseñanza de la educación física, con un criterio arquitectónico que combina modernidad, seguridad sismorresistente y eficiencia climática”, destacaron desde el Ministerio de Infraestructura sobre las refacciones que ya están listas para ser aprovechadas por alumnos y docentes.

