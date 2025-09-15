Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

Con 92 puntos en la final, José "Maligno" Torres se subió a lo más alto del podio y confirmó que sigue siendo una referencia indiscutida del BMX Freestyle . La competencia reunió a atletas de Brasil, Colombia, Chile y Perú, en una edición que también marcó el inicio del camino hacia el nuevo ciclo olímpico. El día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas.

El rider volvió a demostrar por qué su nombre ya es leyenda dentro del deporte urbano. Esta vez fue en Lima, Perú, donde se consagró campeón del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Park , sumando una nueva medalla dorada a su ya impresionante carrera.

"Maligno", el actual campeón olímpico en París 2024, firmó una actuación destacada con una rutina cargada de giros, altura y precisión. Con 92.00 puntos, se impuso sobre los representantes de Brasil, Chile, Colombia y Perú, y fue el mejor de la jornada en la final masculina.

La limpieza en la ejecución y el nivel de dificultad de los trucos marcaron la diferencia ante los ojos del jurado, que no dudó en ubicarlo en lo más alto del podio.

La competencia se desarrolló en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, y fue organizada por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci). Reunió a los mejores exponentes del continente y sirvió como un termómetro clave de cara al nuevo ciclo olímpico que ya comienza a tomar forma.

¿Por qué Lima es especial para el rider Maligno Torres?

Más allá del oro y la ovación, competir en Lima tiene un sabor especial para Torres. Fue en esta misma ciudad donde, en 2019, logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, en lo que fue su primer gran paso internacional. Seis años después, volvió al mismo lugar -ya como figura consolidada- para cerrar un círculo simbólico en su carrera.

