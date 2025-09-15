lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El video

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

El campeón olímpico se quedó con el primer puesto en el Panamericano de BMX Freestyle Park disputado en Perú. Con una rutina impecable, superó a los mejores riders del continente y cerró un ciclo simbólico en el mismo lugar donde empezó a brillar internacionalmente. Su mini charlita con Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, cuando acababa de ganar el oro en París.

Por Antonella Letizia
Maligno Torres

Con 92 puntos en la final, José "Maligno" Torres se subió a lo más alto del podio y confirmó que sigue siendo una referencia indiscutida del BMX Freestyle. La competencia reunió a atletas de Brasil, Colombia, Chile y Perú, en una edición que también marcó el inicio del camino hacia el nuevo ciclo olímpico. El día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas.

Lee además
ya estan a la venta las entradas para el mundial de clubes de hockey sobre patines en san juan
Atención

Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines en San Juan
Motocross en Santa Lucía.
Deporte motor

El motocross cuyano tuvo su quinta fecha en Santa Lucía

El rider volvió a demostrar por qué su nombre ya es leyenda dentro del deporte urbano. Esta vez fue en Lima, Perú, donde se consagró campeón del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Park, sumando una nueva medalla dorada a su ya impresionante carrera.

"Maligno", el actual campeón olímpico en París 2024, firmó una actuación destacada con una rutina cargada de giros, altura y precisión. Con 92.00 puntos, se impuso sobre los representantes de Brasil, Chile, Colombia y Perú, y fue el mejor de la jornada en la final masculina.

La limpieza en la ejecución y el nivel de dificultad de los trucos marcaron la diferencia ante los ojos del jurado, que no dudó en ubicarlo en lo más alto del podio.

La competencia se desarrolló en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, y fue organizada por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci). Reunió a los mejores exponentes del continente y sirvió como un termómetro clave de cara al nuevo ciclo olímpico que ya comienza a tomar forma.

¿Por qué Lima es especial para el rider Maligno Torres?

Más allá del oro y la ovación, competir en Lima tiene un sabor especial para Torres. Fue en esta misma ciudad donde, en 2019, logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, en lo que fue su primer gran paso internacional. Seis años después, volvió al mismo lugar -ya como figura consolidada- para cerrar un círculo simbólico en su carrera.

El día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Pasó por #entretiempo Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas Con 92 puntos en la final, José “Maligno” Torres se subió a lo más alto del podio y confirmó que sigue siendo una referencia indiscutida del BMX Freestyle. La competencia reunió a atletas de Brasil, Colombia, Chile y Perú, en una edición que también marcó el inicio del camino hacia el nuevo ciclo olímpico. El día que conversó con Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, y prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas. La nota completa en @tiempodesanjuan"
Temas
Seguí leyendo

Unión le ganó a Zondina y lidera solo en la cima de la tabla: todos los resultados

San Juan cosechó 24 medallas en los JADAR de Rosario

Batalla campal en un partido de la Liga Pocitana: una mujer agarró una caña y correteó a los jugadores para pegarle

La revancha de Mariano Ramos, el sanjuanino exRiver que ascendió a la Primera del fútbol paraguayo

Armand Duplantis batió por 14° vez su récord en salto con pértiga y se consagró tricampeón del mundo

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito

Los héroes silenciosos detrás de "Solicitadísimo", el caballo campeón del Clásico Sarmiento

San Agustín, el equipo que se creó por empleados municipales y hace flamear los colores de su bandera al pie de la sierra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tremenda batalla campal en un partido de futbol: lluvia de piedras, pinas y corridas dentro de un camping de pocito
Video

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Te Puede Interesar

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Por Luz Ochoa
El sector inmobiliario adviertió que la suba de tasas hipotecarias podría enfriar las ventas en San Juan
Incertidumbre

El sector inmobiliario adviertió que la suba de tasas hipotecarias podría enfriar las ventas en San Juan

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Una banda de ladrones se alzó con 4.500 kilos de pasas de uva en Carpintería

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas
El video

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital
Golpe delictivo

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital