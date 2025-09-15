lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

El Servicio Meteorológico anticipa la presencia de chaparrones en la provincia. Habrá viento sur con ráfagas intensas y un marcado descenso de la temperatura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan

El tiempo en San Juan cambiará sobre el final de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias llegarán entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, en pleno festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. A preparar al paraguas.

Lee además
el proximo miercoles no habra clases en algunos colegios de san juan: por que motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
video: fue el cumpleanos de su amiga e hicieron que gente random de san juan la salude
En las redes

Video: fue el cumpleaños de su amiga e hicieron que "gente random" de San Juan la salude

El sábado comenzará con cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde-noche se esperan chaparrones con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. La temperatura máxima será de 18°C, con viento del sur y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

El domingo será aún más fresco e inestable: se anticipan chaparrones tanto en la madrugada y la mañana como durante la tarde-noche, con una probabilidad similar de precipitación. La mínima estará en 10°C y la máxima apenas llegará a 16°C, lo que convertirá a esa jornada en la más fría de la semana.

Antes, cómo estará el tiempo

En la previa, los días se mantendrán estables, con máximas que oscilarán entre los 21°C y los 30°C, destacándose el jueves 18, cuando se esperan 30°C.

En conclusión, el paraguas y el abrigo serán aliados indispensables el próximo fin de semana en San Juan.

Leé más: ¿Sigue el calorcito?, mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

Temas
Seguí leyendo

Padres de alumnos de colegios preuniversitarios reclamaron por los paros de la UNSJ: "Han perdido muchos días de clases"

Se muda una reconocida radio sanjuanina y enfrenta el trabajo más delicado: bajar la antena

El Ministro de Turismo habló sobre las entradas de la Fiesta del Sol: qué dijo

Una reconocida compañía internacional de gaseosas busca empleados en San Juan: cómo postularse

Uno a uno, los cinco curiosos ingredientes de la Pizza Sanjuanina

El rector de la UNSJ convocó a la comunidad sanjuanina a movilizarse rechazado el veto al Financiamiento Universitario

¿Tenés cupones no premiados de la Quiniela?, viene un nuevo sorteo de la Caja de Acción Social

San Juan refuerza su proyección internacional en la lírica con un importante concurso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buscan a familiares de joven internado en delicado estado en el hospital marcial quiroga
Pedido a la comunidad

Buscan a familiares de joven internado en delicado estado en el Hospital Marcial Quiroga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Te Puede Interesar

Mandan a detener a una pareja que intentó estafar con un número de teléfono viejo de un Juzgado de Paz
En Tribunales

Mandan a detener a una pareja que intentó estafar con un número de teléfono viejo de un Juzgado de Paz

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar oficial continúa en aumento y provoca una nueva intervención del Banco Central.
En ascenso

El dólar blue alcanzó los $1.500 en San Juan, en un lunes con aumentos

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo
Conmoción

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Héctor Díaz, en la tarea de desarmar la antena y posteriormente la torre de La Red de Medios.
Cambio de casa

Se muda una reconocida radio sanjuanina y enfrenta el trabajo más delicado: bajar la antena

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo