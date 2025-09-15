¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan

El tiempo en San Juan cambiará sobre el final de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional , las lluvias llegarán entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, en pleno festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. A preparar al paraguas .

El sábado comenzará con cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde-noche se esperan chaparrones con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. La temperatura máxima será de 18°C, con viento del sur y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

El domingo será aún más fresco e inestable: se anticipan chaparrones tanto en la madrugada y la mañana como durante la tarde-noche, con una probabilidad similar de precipitación. La mínima estará en 10°C y la máxima apenas llegará a 16°C, lo que convertirá a esa jornada en la más fría de la semana.

Antes, cómo estará el tiempo

En la previa, los días se mantendrán estables, con máximas que oscilarán entre los 21°C y los 30°C, destacándose el jueves 18, cuando se esperan 30°C.

En conclusión, el paraguas y el abrigo serán aliados indispensables el próximo fin de semana en San Juan.

