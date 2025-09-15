lunes 15 de septiembre 2025

Cambio de casa

Se muda una reconocida radio sanjuanina y enfrenta el trabajo más delicado: bajar la antena

En un principio se pensaba que tardaría 2 meses en realizarse el traslado, pero los tiempos se acortarían considerablemente. Eso sí, la programación sigue saliendo intacta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Héctor Díaz, en la tarea de desarmar la antena y posteriormente la torre de La Red de Medios.

Héctor Díaz, en la tarea de desarmar la antena y posteriormente la torre de La Red de Medios.

La Red de Medios, con Sergio Eiben a la cabeza, está de mudanza. Después de más de un cuarto de siglo ubicado físicamente en calle Rivadavia, a metros de Santiago del Estero, le ha tocado el momento de cambiar de casa. Y la enorme torre -con su respectiva antena- también toca trasladarla.

"Nos estamos mudando de la calle Rivadavia, entre Alem y Santiago del Estero, a una nueva casa en Santa Fe y Alem. Dejamos una casa de 26 años porque el terreno se ha puesto en venta y al parecer tiene varios novios", comentó Eiben, quien a renglón seguido agregó: "El dial no se va alterar para nada. En estos momentos estamos bajando lo que son los bipolos de la antena y de momento estamos transmitiendo con antenas auxiliares. Después viene la parte más difícil que es desarmar la torre, traerla a la nueva casa y volver a montarla".

Mientras se produce la mudanza, el 88.5 de Radio Rivadavia, el 89.3 de La Red de Medios, el 88.7 Aspen y el 94.1 CNN Radio siguen sonando a las mil maravillas gracias a antenas auxiliares

El 88.5 de Radio Rivadavia, el 89.3 de La Red de Medios, el 88.7 Aspen y el 94.1 CNN Radio -las cuatro frecuencias que cohabitan en este familia radiofónica- siguen sonando a las mil maravillas. Y la idea del cambio es hacia un rumbo aún mejor: "En calle Rivadavia teníamos tres estudios y en Santa Fe y Alem vamos a tener cuatro. Vamos a estar muy cómodos".

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La Red de Medio, con Sergio Eiben a la cabeza, está de mudanza Después de más de un cuarto de siglo ubicado físicamente en calle Rivadavia, a metros de Santiago del Estero, le ha tocado el momento de cambiar de casa. La enorme torre -con su respectiva antena- también toca trasladarla, y los trabajos se estuvieron llevando a cabo ante la mirada de propios y curiosos. Más info en @tiempodesanjuan #radiodemedios #mudanza #tiempodesanjuan"

En cuanto al tiempo total que demandará la mudanza, Eiben es más que optimista gracias a un 'distinto' en la materia de torres de radio: "Yo creía que eran dos meses, pero va a estar en una semana. Héctor Díaz es el torrista que está haciendo el trabajo y es el mismo que instaló hace 26 años atrás. Es muy bueno en lo que hace, a tal punto que hace ver en una actividad cotidiana una movida que para la mayoría es faraónica".

