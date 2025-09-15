Se muda una reconocida radio sanjuanina y enfrenta el trabajo más delicado: bajar la antena

La Red de Medios, con Sergio Eiben a la cabeza, está de mudanza. Después de más de un cuarto de siglo ubicado físicamente en calle Rivadavia, a metros de Santiago del Estero, le ha tocado el momento de cambiar de casa. Y la enorme torre -con su respectiva antena- también toca trasladarla.

En las redes Video: fue el cumpleaños de su amiga e hicieron que "gente random" de San Juan la salude

"Nos estamos mudando de la calle Rivadavia, entre Alem y Santiago del Estero, a una nueva casa en Santa Fe y Alem. Dejamos una casa de 26 años porque el terreno se ha puesto en venta y al parecer tiene varios novios" , comentó Eiben, quien a renglón seguido agregó: "El dial no se va alterar para nada. En estos momentos estamos bajando lo que son los bipolos de la antena y de momento estamos transmitiendo con antenas auxiliares. Después viene la parte más difícil que es desarmar la torre, traerla a la nueva casa y volver a montarla".

Mientras se produce la mudanza, el 88.5 de Radio Rivadavia, el 89.3 de La Red de Medios, el 88.7 Aspen y el 94.1 CNN Radio siguen sonando a las mil maravillas gracias a antenas auxiliares

El 88.5 de Radio Rivadavia, el 89.3 de La Red de Medios, el 88.7 Aspen y el 94.1 CNN Radio -las cuatro frecuencias que cohabitan en este familia radiofónica- siguen sonando a las mil maravillas. Y la idea del cambio es hacia un rumbo aún mejor: "En calle Rivadavia teníamos tres estudios y en Santa Fe y Alem vamos a tener cuatro. Vamos a estar muy cómodos".

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La Red de Medio, con Sergio Eiben a la cabeza, está de mudanza Después de más de un cuarto de siglo ubicado físicamente en calle Rivadavia, a metros de Santiago del Estero, le ha tocado el momento de cambiar de casa. La enorme torre -con su respectiva antena- también toca trasladarla, y los trabajos se estuvieron llevando a cabo ante la mirada de propios y curiosos. Más info en @tiempodesanjuan #radiodemedios #mudanza #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

En cuanto al tiempo total que demandará la mudanza, Eiben es más que optimista gracias a un 'distinto' en la materia de torres de radio: "Yo creía que eran dos meses, pero va a estar en una semana. Héctor Díaz es el torrista que está haciendo el trabajo y es el mismo que instaló hace 26 años atrás. Es muy bueno en lo que hace, a tal punto que hace ver en una actividad cotidiana una movida que para la mayoría es faraónica".