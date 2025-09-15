lunes 15 de septiembre 2025

En las redes

Video: fue el cumpleaños de su amiga e hicieron que "gente random" de San Juan la salude

Un grupo de amigos salió al centro de San Juan para que transeúntes desconocidos le desearan feliz cumpleaños a Sofía. El video se volvió viral en TikTok con miles de reacciones y comentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
feliz cumpleaños sofi

En los últimos días, un video que recorre TikTok se volvió viral y puso a Sofía, una joven cumpleañera, en el centro de la atención de San Juan, aunque ella ni siquiera conociera a todas las personas que aparecían en pantalla. La chica recibió saludos de “gente random” del centro de la Ciudad en un gesto que mezcla creatividad, diversión y sorpresa.

En las imágenes, filmadas por un grupo de amigos, decenas de transeúntes se suman a la felicitación: “Feliz cumple, Sofi. Sofi, feliz cumple. Feliz cumpleaños, Sofi…”, se repite en un sinfín de variantes, acompañadas de consejos y buenos deseos para la joven de 17 años. Algunos mensajes incluso destacaban la importancia de estudiar y disfrutar de la juventud: “Estás en lo mejor de tu juventud, así que disfrútalo solamente. Feliz cumpleaños, Sofi”.

La sorpresa y la emoción de la cumpleañera se hicieron sentir también en la sección de comentarios, donde escribió: “¡Las amo tantoo!”. Otros usuarios que no pudieron estar presentes dejaron sus propios mensajes de cariño: “Como yo no estuve FELIZ CUMPLE SOFII”.

El video, difundido por la cuenta @chisperass, ya acumula más de 5 mil “me gusta” y comentarios que celebran la originalidad de la idea, convirtiendo a Sofía en protagonista de una de las sorpresas más tiernas y virales de los últimos días en San Juan.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1967671974232203419&partner=&hide_thread=false
