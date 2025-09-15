Padres de alumnos de colegios preuniversitarios reclamaron por los paros de la UNSJ: "Han perdido muchos días de clases"

Este lunes por la tarde, padres de alumnos del Colegio Central Universitario, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento se concentraron frente a la puerta de la Escuela Industrial, portando pancartas y expresando su malestar por los reiterados paros docentes en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) .

“Han perdido muchos días de clases”, señalaron los manifestantes, quienes aclararon que la protesta no estaba dirigida contra los docentes ni el gobierno, sino en defensa de los estudiantes y la continuidad de su educación. Algunos padres destacaron que, entre paros y suspensiones por condiciones climáticas, los alumnos han perdido cerca de 40 días de clases este año.

En diálogo con Telesol, una madre explicó: “Nuestros hijos se prepararon durante meses, estudiaron y se esforzaron para pertenecer a estas instituciones. No es correcto que los paros afecten su rutina, su aprendizaje y sus evaluaciones. Necesitamos que se respete el derecho a la educación de nuestros hijos”.

image Foto captura: Telesol.

La protesta ocurre en un contexto de tensión nacional: el presidente Javier Milei vetó nuevamente la Ley de Financiamiento Universitario, lo que generó movilizaciones y reclamos de distintos sectores de la comunidad educativa.

En ese marco, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, convocó a toda la comunidad universitaria y sanjuanina a sumarse a la Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 17 horas, desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes hasta el Rectorado.

“El sistema universitario está comprometido con la lucha”, aseguró Berenguer durante una conferencia de prensa, y pidió a los legisladores nacionales que apoyen la educación pública y rechacen el veto presidencial. Además, destacó que se trata de la segunda ley de financiamiento presentada y advirtió sobre las consecuencias que tendría la falta de presupuesto en la calidad de la educación universitaria.