lunes 15 de septiembre 2025

Atención

¿Tenés cupones no premiados de la Quiniela?, viene un nuevo sorteo de la Caja de Acción Social

El próximo sábado 20 de septiembre, la CAS realizará un nuevo sorteo con la entrega de importantes premios. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene un nuevo sorteo de cupones no premiados de la Caja de Acción Social.

La Caja de Acción Social, dependiente del Ministerio de Economía provincia, anunció la realización de un nuevo sorteo de Cupones No Premiados y Cruzadas Solidarias. El evento se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre a las 18:30 horas en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en Mendoza 451 sur, Capital.

Este evento, que en cada edición despierta gran interés y convoca a cientos de sanjuaninos, permitirá participar a todos los cupones no ganadores de Quiniela Tradicional y Fortunata, con fecha comprendida entre el 28 de junio y el 19 de septiembre.

Los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a una variada lista de diez premios principales, entre los que se destacan: una moto 0 KM, un monopatín eléctrico, aire acondicionado, smart TV, lavarropas, heladera, notebook, teléfono celular, conjunto somier y una cocina de cuatro hornallas.

Además, en la misma jornada se desarrollarán los sorteos correspondientes a las “Cruzadas Solidarias”, destinados a brindar apoyo a instituciones educativas, de salud, merenderos y escuelitas deportivas. En este marco, se entregarán insumos y equipamiento tales como heladeras, cocinas, mesas, sillas, kits deportivos y equipos de sonido.

La transparencia del proceso es uno de los ejes principales de esta actividad, garantizando igualdad de oportunidades para todos los participantes. En este sentido, la Caja de Acción Social informó que los ganadores de cupones no premiados deberán notificarse en la Oficina de Comunicaciones de la institución, ubicada en Santa Fe 10 este (2º piso), en un plazo de 10 días hábiles.

Por su parte, los beneficiarios de las Cruzadas Solidarias dispondrán de 20 días corridos para presentar la notificación correspondiente y así acceder a los premios adjudicados.

"Con una amplia variedad de recompensas y el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana a través de sorteos abiertos y transparentes, este evento promete ser nuevamente una verdadera fiesta para la comunidad sanjuanina", recordaron desde la CAS.

