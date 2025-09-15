lunes 15 de septiembre 2025

Tensión

Las amenazas de bomba ahora llegaron a Calingasta: evacuaron una escuela por un llamado al 911

La alerta obligó a evacuar la institución La Capilla, pero la requisa arrojó resultados negativos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: gentileza Canal 13 de San Juan.

La tranquilidad de la siesta calingastina se vio alterada este lunes cuando, pasadas las 14:10, un llamado anónimo al 911 advirtió sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo en la escuela La Capilla, ubicada en Villa Calingasta. La denuncia activó de inmediato el protocolo de seguridad, generando un importante operativo policial y la evacuación total del establecimiento.

El jefe de la Comisaría 16º, Pablo César Escobar, confirmó a Radio Manantial que el alerta llegó a través del CISEM, lo que obligó a actuar de manera urgente. Las autoridades policiales se contactaron con Mirta Rojas, vicedirectora del colegio, quien coordinó junto a los efectivos el desalojo. Primero se notificó al personal docente y no docente, para luego trasladar a los alumnos en forma ordenada hacia un lugar seguro.

Minutos después, personal de Bomberos ingresó al edificio para realizar una exhaustiva requisa, que finalmente determinó que no había ningún explosivo en las instalaciones. Aun así, el susto entre estudiantes, docentes y padres fue inevitable.

En medio del procedimiento, muchas familias retiraron a sus hijos y, por decisión de la dirección, las clases quedaron suspendidas por el resto de la jornada. También se canceló el acto por el Día del Maestro, previsto para las 16 horas.

La Policía abrió el Legajo N° 34/25, caratulado Actuaciones Investigativas por amenaza de bomba, con intervención de la Fiscalía UFI Genérica, que ahora intentará dar con el autor del llamado que sembró el temor en toda la comunidad educativa.

