Peatón herido en Chimbas: un auto embistió a hombre y lo dejó cubierto de sangre

Minutos antes de las 10 de la mañana de este lunes, un peatón fue embestido por un automóvil en calle Centenario, entre 9 de Julio y Salta, en el departamento Chimbas. La víctima, Eduardo Núñez, de 32 años, sufrió un corte en la cabeza y varias escoriaciones, perdiendo una considerable cantidad de sangre.