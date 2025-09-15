Peatón herido en Chimbas: un auto embistió a hombre y lo dejó cubierto de sangre

Minutos antes de las 10 de la mañana de este lunes, un peatón fue embestido por un automóvil en calle Centenario, entre 9 de Julio y Salta, en el departamento Chimbas. La víctima, Eduardo Núñez, de 32 años, sufrió un corte en la cabeza y varias escoriaciones, perdiendo una considerable cantidad de sangre.
El conductor del vehículo, un Chevrolet Corsa manejado por Darío Ávila, de 36 años, trasladó inmediatamente a Núñez al centro Báez Laspiur para una primera atención médica. Posteriormente, fue derivado al Hospital Rawson, donde permanece en observación.
Interviene la UFI Delitos Especiales, que investiga las circunstancias del accidente y determina la responsabilidad de cada involucrado.