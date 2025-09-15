lunes 15 de septiembre 2025

Internado

Peatón herido en Chimbas: un auto embistió a hombre y lo dejó cubierto de sangre

El conductor trasladó a la víctima al centro de salud antes de que sea derivado al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Minutos antes de las 10 de la mañana de este lunes, un peatón fue embestido por un automóvil en calle Centenario, entre 9 de Julio y Salta, en el departamento Chimbas. La víctima, Eduardo Núñez, de 32 años, sufrió un corte en la cabeza y varias escoriaciones, perdiendo una considerable cantidad de sangre.

Buscó vender un aire acondicionado por Facebook y terminó estafada en $8.000.000
Violento atraco

Llegó a su casa en Chimbas y dos motochorros la atacaron dentro de su auto

El conductor del vehículo, un Chevrolet Corsa manejado por Darío Ávila, de 36 años, trasladó inmediatamente a Núñez al centro Báez Laspiur para una primera atención médica. Posteriormente, fue derivado al Hospital Rawson, donde permanece en observación.

Interviene la UFI Delitos Especiales, que investiga las circunstancias del accidente y determina la responsabilidad de cada involucrado.

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

El sector inmobiliario adviertió que la suba de tasas hipotecarias podría enfriar las ventas en San Juan

Una banda de ladrones se alzó con 4.500 kilos de pasas de uva en Carpintería

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital