martes 9 de septiembre 2025

Bajo la lupa

Un evento benéfico terminó en polémica en Calingasta: denuncian que el dinero de las entradas iba a parar al alias de un funcionario

Un partido solidario en Calingasta, organizado para ayudar a un jugador lesionado, terminó bajo la lupa: denuncian que las entradas se pagaban a un alias vinculado a un funcionario y el municipio salió a aclarar la situación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-09 at 7.45.29 PM

La Municipalidad de Calingasta difundió este martes un comunicado oficial luego de que trascendiera una controversia en torno al encuentro solidario de fútbol realizado tras 18 años entre la Liga Calingastina y la Liga Barrealeña.

image

El evento se organizó para recaudar fondos destinados a un joven jugador que sufrió la rotura de ligamentos, ya que la Liga Calingastina no tendría el seguro médico vigente. Sin embargo, fuentes señalaron que quienes no podían abonar la entrada en efectivo debían transferir el dinero a un alias bancario que estaría vinculado a un funcionario de Deportes del municipio. Esto generó inquietud entre concejales, que advirtieron que los fondos debían canalizarse directamente hacia el joven lesionado.

image

En su comunicado, el municipio repudió lo ocurrido y aseguró que el accionar señalado “empañó de manera injusta un evento que significó meses de esfuerzo, organización y sacrificio”. Además, agradeció el compromiso de la Asociación Civil Barrealeña, la Liga Calingastina de Fútbol, los clubes participantes, jugadores, simpatizantes, personal de salud de Emergencias Calingasta y efectivos de las comisarías 16ª y 33ª.

La comuna puso a disposición el extracto bancario del movimiento de la cuenta consensuada entre los organizadores, con el objetivo de garantizar la transparencia de lo recaudado. También informó que en los próximos días el comité organizador entregará personalmente el dinero al joven beneficiario.

Finalmente, el municipio llamó a la reflexión al edil involucrado, solicitándole que presente las disculpas correspondientes a la comunidad y, en especial, a la persona que recibirá el beneficio solidario.

Temas
