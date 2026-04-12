Avanza una obra clave para la educación técnica con fondos mineros

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, ejecuta una obra estratégica para el fortalecimiento de la educación técnica en la provincia, financiada con fondos del Fideicomiso Minero. Se trata de una intervención fundamental que no solo mejora la infraestructura existente, sino que también acompaña el desarrollo productivo y el futuro de San Juan. Se trata de la obra que se ejecuta en la Escuela Técnica General Manuel Savio, en Calingasta. La obra presenta actualmente un 65,17% de avance , consolidándose como una respuesta concreta a una necesidad histórica de la comunidad educativa.

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En su noveno mes de ejecución, los trabajos avanzan con la obra gruesa del nuevo sector, que contempla un edificio de dos plantas. Allí s e desarrollan tareas de colocación de pisos en planta baja, inicio de colocación en planta alta, ejecución de cubierta de techo metálica y avances significativos en las instalaciones.

En paralelo, en el sector a refaccionar, las instalaciones ya se encuentran finalizadas, a la espera de definiciones complementarias que permitirán unificar integralmente el edificio, como la pintura exterior total, reparaciones en cubiertas de madera y la renovación de revestimientos cerámicos en sanitarios.

Además, se encuentra concluida la nueva torre de tanque —con detalles finales de terminación— y avanza la instalación contra incendio, que incorpora una nueva batería de tanques, fortaleciendo las condiciones de seguridad del establecimiento.

Esta intervención se enmarca en una política clara: transformar los recursos que genera la minería en obras concretas para la comunidad. En este caso, los fondos del Fideicomiso Minero permiten fortalecer una institución educativa directamente vinculada con uno de los principales motores productivos de la provincia.

La relevancia de esta obra también se refleja en el rol estratégico de la institución. En San Juan, solo dos escuelas de gestión estatal otorgan el título técnico en minería: la Escuela Técnica General Manuel Savio y la EPET de Albardón. A ellas se suma la escuela privada Del Prado, en Chimbas, única institución privada del país con orientación en minas. En este contexto, la Savio ocupa un lugar central en la formación de técnicos que acompañan el desarrollo minero provincial.

Actualmente, la institución cuenta con 320 alumnos, distribuidos en dos divisiones de primero a quinto año y una división de sexto y séptimo año. Los estudiantes egresan con el título de Técnico en Minería, una formación clave para el desarrollo de uno de los sectores productivos más importantes de San Juan.

La propuesta educativa está orientada a la formación integral de técnicos, con contenidos vinculados a la exploración, explotación y tratamiento de minerales, geología aplicada, procesos productivos, seguridad e higiene y operación de equipos, preparando recursos humanos capacitados para integrarse al sistema productivo provincial.

La historia de esta institución refuerza esa importancia. Su origen se remonta a 1978, cuando se crea el ciclo básico de Expertos en Minería como respuesta a la necesidad de formar recursos humanos calificados para el desarrollo de los recursos minerales de San Juan.

Hoy, esta obra no solo resuelve necesidades de infraestructura, sino que proyecta a futuro un espacio educativo acorde a las demandas actuales, fortaleciendo la formación técnica y generando mejores oportunidades para los jóvenes sanjuaninos. Así, la inversión minera vuelve a la comunidad transformada en infraestructura, educación y desarrollo, consolidando un modelo que apuesta al crecimiento sostenido de San Juan, con obras pensadas para hoy y para las próximas generaciones.