Cayó "El Chicho" tras robar hasta una mochila de Mickey en un local de Rawson: mirá por dónde entró

Hecho delictivo en Villa Krause . El pasado fin de semana se conoció que personal de la Comisaría 6° de Rawson detuvo a un hombre, llamado "El Chicho" , acusado de robar en un local de ropa. La rápida respuesta policial evitó que el sujeto se diera a la fuga con el botín.

Según informaron fuentes policiales, el llamado al Cisem 911 alertó sobre ruidos sospechosos en la tienda. Al arribar, los agentes observaron a un hombre que huía del comercio y comenzaron una persecución que terminó con su captura.

image Por este boquete entró el ladrón.

El detenido, identificado como Sergio Jesús Jaled, de 36 años y apodado "El Chicho", llevaba consigo varias bolsas con prendas de vestir que habían sido sustraídas del local, incluyendo mochilas con personajes infantiles. La propietaria reconoció los objetos y relató que el ladrón había ingresado mediante un boquete realizado en el techo del local.

Jaled quedó detenido por robo agravado con escalamiento y, tras la audiencia de formalización en tribunales, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. La damnificada recuperó todas las pertenencias robadas.