lunes 15 de septiembre 2025

Villa Krause

Cayó "El Chicho" tras robar hasta una mochila de Mickey en un local de Rawson: mirá por dónde entró

Un hombre fue detenido tras ingresar a un comercio de Villa Krause por un boquete en el techo y sustraer varias prendas. La Policía recuperó lo robado y quedó detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rawson chicho negocio tienda mochila de mickey

Hecho delictivo en Villa Krause. El pasado fin de semana se conoció que personal de la Comisaría 6° de Rawson detuvo a un hombre, llamado "El Chicho", acusado de robar en un local de ropa. La rápida respuesta policial evitó que el sujeto se diera a la fuga con el botín.

Según informaron fuentes policiales, el llamado al Cisem 911 alertó sobre ruidos sospechosos en la tienda. Al arribar, los agentes observaron a un hombre que huía del comercio y comenzaron una persecución que terminó con su captura.

image
Por este boquete entr&oacute; el ladr&oacute;n.

Por este boquete entró el ladrón.

El detenido, identificado como Sergio Jesús Jaled, de 36 años y apodado "El Chicho", llevaba consigo varias bolsas con prendas de vestir que habían sido sustraídas del local, incluyendo mochilas con personajes infantiles. La propietaria reconoció los objetos y relató que el ladrón había ingresado mediante un boquete realizado en el techo del local.

image
image

Jaled quedó detenido por robo agravado con escalamiento y, tras la audiencia de formalización en tribunales, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. La damnificada recuperó todas las pertenencias robadas.

