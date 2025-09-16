Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete

La Subcomisaría Villa Hipódromo informó que personal policial realizó un procedimiento en el Barrio Victoria tras recibir una alerta sobre un hecho de robo en la zona.
Según el informe, la víctima denunció que un sujeto vestido con ropa oscura y gorra negra le había arrebatado una bicicleta marca Nordic, color rojo, rodado 29, utilizando un arma de juguete.
Con las características aportadas, el personal policial realizó recorridas por el barrio y logró interceptar a un masculino que coincidía con la descripción del sospechoso.
El detenido, de 16 años, fue identificado y se iniciaron las medidas legales correspondientes. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.