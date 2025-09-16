martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

Un adolescente fue detenido tras robar una bicicleta con un arma de juguete

Menor de 16 años detenido tras asaltar con un arma de juguete en Villa Hipódromo. La policía logró interceptarlo tras recibir el aviso del robo en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
detenido (2)

La Subcomisaría Villa Hipódromo informó que personal policial realizó un procedimiento en el Barrio Victoria tras recibir una alerta sobre un hecho de robo en la zona.

Lee además
el fallido robo que termino con el asesinato de una anciana en villa del carril
Historias del Crimen

El fallido robo que terminó con el asesinato de una anciana en Villa del Carril
robo en la finca montilla: allanan y secuestran materiales robados y aves en cautiverio
Investigación

Robo en la Finca Montilla: allanan y secuestran materiales robados y aves en cautiverio

Según el informe, la víctima denunció que un sujeto vestido con ropa oscura y gorra negra le había arrebatado una bicicleta marca Nordic, color rojo, rodado 29, utilizando un arma de juguete.

Con las características aportadas, el personal policial realizó recorridas por el barrio y logró interceptar a un masculino que coincidía con la descripción del sospechoso.

El detenido, de 16 años, fue identificado y se iniciaron las medidas legales correspondientes. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Temas
Seguí leyendo

Una familia de Pocito denunció un robo de herramientas valuadas en miles de pesos

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones

Un vecino frustró un robo y ayudó a detener al ladrón en San Ceferino

Detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en Angaco

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Detuvieron en Caucete a un hombre que era buscado por la Justicia Federal: manejaba borracho

La conmovedora frase del padre del sanjuanino asesinado en Chile: "Lo mataron porque era argentino"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fue parte del ataque a balazos contra un vecino en chimbas y cayo tras estar profugo durante seis meses
En el Lote 52

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo
Educación

El próximo miércoles no habrá clases en algunos colegios de San Juan: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital
Golpe delictivo

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Cómo salir del riesgo argentino invirtiendo en el exterior: tres opciones para una apuesta segura video
Economía doméstica

Cómo salir del riesgo argentino invirtiendo en el exterior: tres opciones para una apuesta segura

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación
Repercusiones

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación

Los shoppings, malls, outlet y demás comercios en Chile se pliegan a una celebración en los próximos días y el turismo de compras se verá afectado. Los sanjuaninos con planes de compras deberan planificar el viaje.
¡Y no es por el clima!

Sanjuaninos a Chile: ojo con el plan de compras este próximo finde, puede arruinarse