martes 16 de septiembre 2025

Repercusiones

Tras el Presupuesto presentado por Milei, Orrego defendió los fondos para discapacidad, jubilaciones y educación

El Gobernador de San Juan respaldó el objetivo de equilibrio fiscal del Presupuesto 2026, pero advirtió que no aceptará recortes en jubilaciones, discapacidad ni universidades. También llamó al diálogo con la Nación para proteger los intereses de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio del debate que abrió la presentación del Presupuesto 2026, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, salió a fijar postura respecto de los puntos que impactan directamente en las provincias y en los sectores más sensibles. En un acto realizado en 25 de Mayo, el mandatario provincial destacó la necesidad de “no generar grietas” y defendió con firmeza la protección de los recursos destinados a jubilaciones, personas con discapacidad y universidades.

“Lo que no creo que esté bien es que para llegar al déficit cero se tenga que descontar ciertas prestaciones, sobre todo las que a mí me importan: los jubilados, discapacidad y las universidades”, señaló Orrego ante la prensa. Recordó además que, durante su paso por el Congreso, fue autor de la ley que permitió que el Certificado Único de Discapacidad no tuviera que renovarse periódicamente en casos de patologías permanentes. “Soy un ferviente defensor de estos temas, no lo digo ahora”, remarcó.

El Gobernador insistió en que la búsqueda del equilibrio fiscal debe convivir con la protección de derechos básicos: “Si el presupuesto conlleva que no haya déficit y que ese superávit sea promisorio para los argentinos, está bien; pero no debe implicar que se baje la calidad de vida de quienes más lo necesitan”.

Consultado sobre la relación con la Nación, Orrego aseguró que seguirá gestionando “todo lo que haga falta para San Juan”, y confirmó que viajará a Buenos Aires para continuar con las negociaciones. “Más allá de pensar distinto, siempre tiene que haber respeto y diálogo. Cuando se trata de defender los intereses de la provincia, me van a encontrar ahí”, subrayó.

La reacción del Gobernador llegó después del mensaje que el presidente Javier Milei brindó este lunes en cadena nacional, donde presentó los lineamientos del Presupuesto 2026. El mandatario defendió la consolidación del orden fiscal como “piedra angular” de su gobierno, destacó aumentos en términos reales para jubilaciones (+5%), salud (+17%), educación (+8%) y pensiones por discapacidad (+5%), y anunció 4,8 billones de pesos adicionales para las universidades nacionales.

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, afirmó Milei, y celebró la baja sostenida de la inflación, la reducción de la pobreza y la salida del cepo como logros de su gestión.

