lunes 15 de septiembre 2025

Cadena nacional

Las 10 frases de Javier Milei, en la presentación del Presupuesto

Más allá de los números, el presidente Javier Milei ejecutó un discurso sin estridencias, apelando al consenso, y agradeciendo a los argentinos el esfuerzo por sostener su modelo político y económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei advertía que "se corregirá lo que haya que corregir", al tiempo que ratificaba el rumbo económico, sobre el que no movería ni un centímetro.

Lo que en principio parecía contradictorio, estaba en realidad claro com el agua. Javier Milei atribuía la derrota bonaerense sólo a la dimensión política, y a pesar de los datos económicos, no por ellos.

Que tomó nota de ello, de la dimensión política de la pésima perfomance electoral. se advirtió esta noche. El presidente presentó la "ley de leyes" con un tono inhabitualmente moderado, monocorde, sin estridencias ni arengas ni vivas a la libertad, apelando al consenso, y sin insultos para adversarios o enemigos políticos. Más allá de los números del presupuesto (los que se pudieron conocer en el breve mensaje están desarrollados en notas relacionadas) hay frases que tienen que ver con la intención de acercar su figura a la de los votantes que, en octubre, puden sellar la suerte de su proyecto, en uno u otro sentido.

Las 10 frases de Javier Milei

  • "El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal".
  • "Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país".
  • "Quiero decirles que más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en lo material".
  • "Los años más duros de afrontar fueron los primeros, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes".
  • "Los mercados nos castigan, aun siendo uno de los países que tienen equilibrio fiscal. Durante décadas nos dijeron que íbamos a poder salir de la crisis estimulando el consumo, un eufemismo de emitir más dinero. Así pasaron toda clase de políticos. El resultado es que somos el único país que pasó de ser desarrollado a ser subdesarrolado".
  • "La última vez que Argentina tuvo equilibrio fiscal fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó la Argentina que estamos construyendo. Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Esta vez, el esfuerzo vale la pena".
  • "Es tal nuestro compromiso con el equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación al PBI en los últimos 30 años".
  • "Este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, prohíbe que el Tesoro se financie a través del Banco Central. También presenta una regla de estabilidad fiscal. Si los ingresos caen o superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal".
  • "El presupuesto no es solo un papel, es la hoja de ruta de hacia donde vamos".
  • "No aflojemos, hagamos que este esfuerzo que hemos hecho valga la pena".
