Las 10 frases de Javier Milei, en la presentación del Presupuesto

Tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei advertía que "se corregirá lo que haya que corregir", al tiempo que ratificaba el rumbo económico, sobre el que no movería ni un centímetro.

Lo que en principio parecía contradictorio, estaba en realidad claro com el agua. Javier Milei atribuía la derrota bonaerense sólo a la dimensión política , y a pesar de los datos económicos, no por ellos.

Que tomó nota de ello, de la dimensión política de la pésima perfomance electoral. se advirtió esta noche. El presidente presentó la "ley de leyes" con un tono inhabitualmente moderado, monocorde, sin estridencias ni arengas ni vivas a la libertad, apelando al consenso, y sin insultos para adversarios o enemigos políticos. Más allá de los números del presupuesto (los que se pudieron conocer en el breve mensaje están desarrollados en notas relacionadas) hay frases que tienen que ver con la intención de acercar su figura a la de los votantes que, en octubre, puden sellar la suerte de su proyecto, en uno u otro sentido.

Las 10 frases de Javier Milei