lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cadena nacional

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026: "Lo peor ya pasó"

En cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció el envío al Parlamento del Presupuesto 2026, marcado por un equilibrio fiscal "no negociable".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei se dirigió este lunes a la nación en cadena nacional para detallar los lineamientos del Presupuesto 2026, una propuesta económica que busca consolidar el camino de orden fiscal y equilibrio que es bandera de su gobierno. En un discurso grabado en el Salón Blanco, el mandatario envió mensajes clave dirigidos a la política, la gente y el sector privado, enfatizando la necesidad de un compromiso colectivo para superar los desafíos económicos.

Lee además
con foco en el deficit cero, javier milei presentara el presupuesto 2026
Por cadena nacional

Con foco en el déficit cero, Javier Milei presentará el Presupuesto 2026
importantes medios financieros internacionales apuntan contra karina milei
Críticas

Importantes medios financieros internacionales apuntan contra Karina Milei

El Llamado a la Política: Orden Fiscal como Piedra Angular

El presidente Milei fue contundente en su mensaje a la clase política, subrayando que "el futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal". Advirtió que, de no lograrse este compromiso, el país podría volver a caer "en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa".

Un punto destacado en el proyecto de Presupuesto 2026 es la inclusión del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una iniciativa que busca "recomponer la relación entre el Estado nacional y las provincias". Milei afirmó que, trabajando "codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograr las reformas de fondo". El equilibrio fiscal fue presentado como la "piedra angular de nuestro plan de gobierno".

Un Mensaje de Esperanza y Agradecimiento al Pueblo Argentino

Dirigiéndose a la ciudadanía, el mandatario aseguró que "lo peor ya pasó" y agradeció a los argentinos por el "enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período". Destacó a los ciudadanos como los "protagonistas de este proceso", quienes han emprendido "el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad", calificando su temple como "heroico".

Aunque reconoció que "muchos aún no lo perciban en su realidad material", Milei celebró "la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de impuestos, y la salida del cepo como grandes logros". Insistió en que el "orden fiscal y el equilibrio son la diferencia entre trabajar para un futuro mejor, o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente", y enfatizó la importancia de no desechar el "enorme esfuerzo" realizado hasta ahora.

Detalles Económicos: Prioridad al Equilibrio Fiscal y Aumentos Reales

En el ámbito económico, según el Presidente el Presupuesto 2026 busca garantizar el equilibrio fiscal e impedir que el tesoro pueda financiarse por el Banco Central. Entre las novedades más relevantes, el presidente anunció aumentos en términos reales para partidas clave: un 5% para jubilaciones, un 17% para salud, un 8% en educación y un 5% en el monto recibido por pensionados por discapacidad. Además, se destinarán 4,8 billones de pesos adicionales para las universidades nacionales.

Sector Privado: Inversión y Confianza

El mensaje presidencial también dedicó un espacio fundamental al sector privado, anunciando que, "por primera vez en décadas, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras que hacen a la infraestructura y logística del país".

Milei instó a dejar de "ver a los empresarios como enemigos públicos", criticando las prácticas pasadas de subida sistemática de impuestos, torpedeo del equilibrio fiscal, vulneración del derecho de propiedad y cambios repentinos en las reglas de juego. Finalmente, anunció que se insistirá en "restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal" y se buscará crear un "régimen simplificado de declaración jurada de ganancias", eliminando la "absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva".

Seguí leyendo

Otro aumento de la nafta: ¿Por qué las petroleras ya no los informan?

Las 10 frases de Javier Milei, en la presentación del Presupuesto

Las claves del Presupuesto que presentó Javier Milei

Oficializaron la sesión del miércoles de Diputados: ¿Qué temas se tratarán?

Venus Psíquica reveló cómo será el 2026 en Argentina

Presentó credenciales el nuevo embajador británico, con Malvinas y el petróleo como puntos de fricción

El gobierno reglamentará la ley de Discapacidad, pero...

Una candidata a suceder a Jimmy Quattropani quedó descalificada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
importantes medios financieros internacionales apuntan contra karina milei
Críticas

Importantes medios financieros internacionales apuntan contra Karina Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito
Video

Tremenda batalla campal en un partido de fútbol: lluvia de piedras, piñas y corridas dentro de un camping de Pocito

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes
Clima

La previa primaveral se hace sentir en San Juan con viento y calor moderado: así estará el martes

Las claves del Presupuesto que presentó Javier Milei
Mensaje

Las claves del Presupuesto que presentó Javier Milei

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

La contactaron para alquilarle la cabaña en Valle Fértil y la estafaron en más de $5 millones

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"