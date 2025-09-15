Oficializaron la sesión del miércoles de Diputados: ¿Qué temas se tratarán?

Se oficializó este lunes la convocatoria a la sesión especial solicitada por la oposición en la Cámara de Diputados, donde se buscará insistir con las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y Financiamiento Universitario, vetadas la semana pasada por el presidente Javier Milei. En las afueras del Congreso se espera una masiva movilización.

La reunión fue citada para las 13, con un temario amplísimo que incluye numerosos emplazamientos de comisiones y un conjunto de decretos, con el fin de rechazarlos.

Las leyes sobre Garrahan y Universidades, nacidas del reclamo de la desactualización presupuestaria y el atraso salarial tanto de médicos como docentes, y demás trabajadores de estos ámbitos, requieren los dos tercios de los votos de los presentes para lograr aprobar su insistencia y que pasen al Senado, donde La Libertad Avanza ya no tiene forma de blindar la decisión presidencial.

En la votación original, la Emergencia Pediátrica alcanzó los dos tercios en Diputados, mientras que Financiamiento Universitario quedó a un voto. Las ausencias y abstenciones de aquella vez terminarán por inclinar la balanza, además de la influencia que ciertos gobernadores puedan ejercer sobre sus legisladores, en medio de conversaciones que Casa Rosada busca reactivar mediante el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Los vetos no serán el único tema incómodo para el Gobierno: la oposición buscará emplazar a comisiones para tratar pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones; y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a raíz del escándalo sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a la hermana del presidente.

En el mismo sentido, se buscará otro emplazamiento para tratar un proyecto de "reforma democrática" de la ANDIS, hoy intervenida, tras la salida de Diego Spagnuolo, a quien se le atribuyen una serie de audios que desataron el escándalo y las denuncias.

Pero los proyectos engorrosos no terminan ahí. También se prevé votar un emplazamiento a comisiones para tratar la modificación de la Ley 26.122, sobre el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo. La iniciativa tuvo media sanción del Senado y busca limitar el uso de los DNU por parte del presidente.

En lo que será (todo estima habrá quórum) la primera sesión tras la dura derrota de LLA en las elecciones bonaerenses, el temario incluye emplazamientos a comisiones sobre los proyectos para crear una comisión investigadora del caso fentanilo contaminado; iniciativas para jerarquizar el Plan ENIA, sobre prevención de embarazo adolescente; la emergencia en ciencia, tecnología e innovación; y el plan de lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Finalmente, la oposición va al recinto con la intención de rechazar cuatro decretos, para lo cual requiere mayoría simple. Tres de ellos de facultades delegadas: el 383/25, por el cual se dispuso un nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina y un sector de la oposición considera inconstitucional; el 396/25, que transformó el INA y fusionó INPRES en el SEGEMAR; y el 445/25 que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas. También el DNU 62/25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.

De lograr el quórum, la sesión especial se llevará a cabo en medio de una gran movilización en las afueras del Congreso, con la convocatoria por parte de la comunidad universitaria, los médicos del Garrahan y las organizaciones de jubilados que cada miércoles marchan, acompañados por otros sectores políticos y sindicales.