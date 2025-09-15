lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por cadena nacional

Con foco en el déficit cero, Javier Milei presentará el Presupuesto 2026

El Presidente no visitará el Congreso. Se espera que incluya propuestas para mejorar la relación con los gobernadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes a las 21, Javier Milei dará a conocer el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional. El mensaje hará especial énfasis en el déficit cero, una de las principales banderas de la gestión de La Libertad Avanza.

Lee además
el mensaje de los gobernadores de provincias unidas a javier milei en rio cuarto, tras el veto a la ley de atn
Expo en Córdoba

El mensaje de los gobernadores de Provincias Unidas a Javier Milei en Río Cuarto, tras el veto a la ley de ATN
La UNSJ viene marchando en San Juan en el marco del reclamo nacional por el escaso presupuesto y el pedido de mejoras salariales.
Reacciones

Tras el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, cómo están las cuentas de la UNSJ

El mensaje se grabará a las 17, en el Salón Blando de la Casa Rosada. El equipo del Presidente prefirió evitar la visita al Congreso, en medio de las tensiones por los últimos vetos a la Ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia en el Garrahan y reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.

Se espera que las palabras de Milei duren alrededor de 20 minutos. El discurso lo terminó de definir en la Quinta de Olivos, junto al asesor presidencial Santiago Caputo.

Para la presentación del Presupuesto, el oficialismo tomó en cuenta las recomendaciones del staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo sostiene que el superávit fiscal primario debe ser de 2,2% para 2026 y que tiene que regir el déficit cero para el resultado financiero.

Asimismo, y frente a las exigencias de los gobernadores, la Casa Rosada estudia incluir en el proyecto el plan para promover el uso de “los dólares en el colchón” que anunció en mayo.

En Balcarce 50 sostienen que es una iniciativa que puede ser de utilidad para las provincias, sobre todo para la recaudación y el consumo.

El proyecto propone elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito y busca mantener las penas de dos a seis años para las personas que evadan el pago de tributos en esos términos.

En ese sentido, la gestión libertaria ya firmó con 13 mandatarios provinciales la adhesión al nuevo régimen de información fiscal y busca negociar los votos con los legisladores que responden a ellos. Se trata de Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Saenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Misiones).

Por otro lado, en el Gobierno negaron la posibilidad de incluir en el Presupuesto aumentos mayores a la inflación para las asignaciones de discapacidad, jubilaciones, universidades y hospitales. Además, fuentes oficiales descartaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, visite el Congreso: planean enviar a Carlos Guberman (secretario de Hacienda) y a Pablo Quirno (secretario de Finanzas).

(Fuente: TN)

Temas
Seguí leyendo

Nación reflotó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al mando

Milei canceló un viaje a España y estará en el país para intensificar su gestión, tras la derrota en las elecciones bonaerenses

"Hemos sido estafados por LLA" aseguran desde el PRO nacional tras las elecciones en Buenos Aires

Financiamiento universitario y emergencia del Hospital Garrahan, en jaque: hasta cuándo tiene tiempo Javier Milei de vetarlas

Derrota de Milei en Buenos Aires: en las redes, qué dijeron los políticos sanjuaninos

Tras la dura caída electoral bonaerense, Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete

Milei reconoció la dura derrota de LLA en Buenos Aires, pero prometió redoblar la apuesta de su gestión

Por los audios, el gobierno de Milei apuntó nuevamente contra la pareja de Marcela Pagano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
penal de chimbas: para que se usaran las nuevas celdas y cuando estaran los modulos-carcel
Infraestructura

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los "módulos-cárcel"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial
Escándalo 

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Te Puede Interesar

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los módulos-cárcel
Infraestructura

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los "módulos-cárcel"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

La historia del Club Social y Deportivo San Agustín.  video
Pasiones del Interior

San Agustín, el equipo que se creó por empleados municipales y hace flamear los colores de su bandera al pie de la sierra

Comenzó el juicio contra los policías acusados de golpear a un vecino de Angaco
Debate oral

Comenzó el juicio contra los policías acusados de golpear a un vecino de Angaco

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos