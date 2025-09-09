martes 9 de septiembre 2025

Cuenta regresiva

Financiamiento universitario y emergencia del Hospital Garrahan, en jaque: hasta cuándo tiene tiempo Javier Milei de vetarlas

En medio de la convocatoria de dialogo con las provincias y el análisis tras el resultado de las elecciones en Buenos Aires, Javier Milei debe decidir esta semana si vetará o no el financiamiento universitario y la declaración de emergencia sobre el hospital Garrahan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Semana dinámica atraviesa el Ejecutivo nacional. Sucede que estando a martes, Javier Milei y su equipo se encuentran deliberando las acciones a seguir tras el resultado electoral negativo cosechado el domingo en Buenos Aires, analizando el aumento de la desconfianza de los mercados producto del resultado en las urnas, buscando el diálogo y consenso con aliados y no tantos. En medio de toda esa vorágine, se acerca el tiempo límite que tiene el Presidente para decidir los destinos de dos leyes aprobadas en el Congreso: el Financiamiento Universitario y la Emergencia del Hospital Garrahan.

En Argentina, una vez que una norma pasa por el Congreso y tiene el visto bueno tanto de Senadores como Diputados, el Ejecutivo tiene un plazo limitado para vetar las normas. Javier Milei en más de una oportunidad aseguró que ambos proyectos serían vetados, argumentando que sus fines económicos vulnerarían la estabilidad financiera que se está buscando lograr a nivel nacional. Pese a ello, el plazo está pronto a vencer y nada hay sobre un veto a la vista.

Desde que se comunica formalmente la sanción de las normas al Poder Ejecutivo Nacional, el periodo para vetar total o parcialmente una norma es de 10 días. Este plazo se cumple este jueves 11 de septiembre.

De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.

Mientras los sectores que se verían alcanzado por un eventual veto esperan expectantes la decisión de Milei, esta semana en un video que comenzó a circular por redes sociales, el rector, el vicerrector y los decanos de las 13 Facultades de la Universidad Buenos Aires le piden al Presidente, la reglamentación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Senado el 22 de agosto y que prevé la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.

En el caso de la ley de Emergencia Pediátrica, que incluye el reconocimiento y garantía de funcionamiento del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su última presentación en la Cámara de Diputados evitó confirmar si el Gobierno vetará la ley.

Ante estos panoramas, solo resta esperar que la definición se conozca por medio del Boletín Oficial de los próximos días.

