jueves 7 de agosto 2025

Congreso de la Nación

La encendida defensa de Picón al Garrahan y las universidades: "El límite es San Juan"

La legisladora nacional que responde al gobernador Marcelo Orrego votó a favor del financiamiento universitario y la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el financiamiento para el Hospital Garrahan y las universidades públicas. La diputada sanjuanina Nancy Picón, que responde al gobernador Marcelo Orrego, ratificó su apoyo con un discurso cargado de contenido federal.

“Cumplimos con la palabra empeñada. El límite es la provincia de San Juan, son los sanjuaninos, y dentro de esos límites está nuestra UNSJ y también el Hospital Garrahan”, sostuvo la legisladora de Producción y Trabajo, que reafirmó su compromiso con los intereses provinciales.

Embed - Diputada Picón Martínez, Nancy Viviana - PyT - Sesión 06-08-2025 - 2do PL

Antes de la votación, Picón consultó al Ministerio de Desarrollo y Familia y obtuvo datos que fortalecieron su postura: con la provincia como intermediaria, 70 sanjuaninos fueron asistidos en el Garrahan, con un total de 180 intervenciones médicas. “¿Cómo no vamos a apoyarlos? Son profesionales de excelencia y también personas que acompañan a las familias. Nuestro voto no solo es afirmativo, es un voto de confianza”, enfatizó.

Respecto a la Universidad Nacional de San Juan, Picón fue categórica en su respaldo. Aseguró que “los controles internos se aplican de manera exhaustiva” y valoró la educación pública como un derecho esencial: “Millones necesitan de las universidades públicas para formarse”.

Incluso compartió su propia experiencia personal para reforzar el mensaje: “Yo soy hija de una ama de casa y un empleado público. No había forma de que pudiera estudiar en una universidad paga. Gracias a la universidad pública soy abogada, como muchos hijos de obreros que encontraron en la educación una herramienta para salir adelante”.

La diputada aclaró que su voto afirmativo no implica oposición al gobierno nacional, sino una defensa de prioridades. “No queremos que al Presidente le vaya mal, muy por el contrario. Pero hay temas que exceden a la política, como la salud y la educación. Hay que acompañar cuando lo que está en juego es el futuro de nuestros chicos”, explicó.

Al ser consultada por el impacto fiscal de estas medidas, Picón reconoció que el Congreso no puede indicar de dónde deben salir los fondos, pero afirmó que los recursos están disponibles. “Sabemos que se puede hacer. El tema es tener claras las prioridades. El gobierno deberá priorizar en su administración”, lanzó, en clara alusión al Ejecutivo nacional.

Además, confirmó que el proyecto presentado por los gobernadores para la restitución de fondos a las provincias fue girado a comisión y será tratado el próximo 13 de agosto. Anticipó que San Juan buscará recuperar los recursos que le corresponden y, en ese marco, adelantó que también votará a favor.

“Vamos a votar a favor de todo lo que represente recursos para nuestra provincia. Es momento de recuperar lo que es nuestro”, concluyó.

