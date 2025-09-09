martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información útil

Cada cuánto hay que lavar los jeans para que no se arruinen: el error que todos cometen

Lavar los jeans después de cada uso es una moda que hace que pierdan color, forma y resistencia. Expertos revelan los mejores trucos para cuidarlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cada cuánto hay que lavar los jeans para que no se arruinen: el error que todos cometen

Cada cuánto hay que lavar los jeans para que no se arruinen: el error que todos cometen

Muchas personas ponen a lavar sus jeans después de cada uso, mientras que otras esperan semanas enteras antes de hacerlo. Sin embargo, ninguna de estas opciones es correcta. Los especialistas en moda explican que esta prenda no necesita un lavado inmediato salvo que tenga manchas o mal olor, ya que está confeccionada con una tela resistente que tolera varios usos.

Lee además
a romper el chanchito: estos son los 10 autos 0km mas baratos de la argentina
Septiembre

A romper el chanchito: estos son los 10 autos 0km más baratos de la argentina
diez ideas practicas y sencillas para darle vida a jardines pequenos con un toque de estilo
Ideas deco

Diez ideas prácticas y sencillas para darle vida a jardines pequeños con un toque de estilo

Según los expertos, lo recomendable es lavarlos cada 5 a 10 puestas, dependiendo de la actividad que se realice. De este modo, se evita el desgaste prematuro del tejido y se conserva su color original por más tiempo.

Cada lavado excesivo acelera la pérdida de tono, debilita la tela y provoca que ceda en zonas de roce como rodillas o entrepierna. Además, el uso de agua caliente y detergentes fuertes empeora la situación.

Leé más: Estilo Seductor: vestir para encender miradas y encenderte a vos misma

Consejos para cuidar los jeans y prolongar su vida útil

  • Lavarlos siempre del revés y con agua fría.

  • Usar jabón suave o especial para prendas oscuras.

  • Evitar el secarropas: lo mejor es secarlos al aire libre.

  • Guardarlos doblados o colgados para mantener la forma.

  • Si no tienen manchas, airearlos o incluso ponerlos en el freezer ayuda a eliminar olores sin necesidad de lavado.

Adoptar estos cuidados no solo alarga la vida de tus jeans, también mantiene su diseño y calce intactos durante mucho más tiempo.

Seguí leyendo

Milei canceló un viaje a España y estará en el país para intensificar su gestión, tras la derrota en las elecciones bonaerenses

"Hemos sido estafados por LLA" aseguran desde el PRO nacional tras las elecciones en Buenos Aires

Causa ANDIS: aseguran que Diego Spagnuolo no descarta convertirse en arrepentido y apuntar contra el Gobierno nacional

Financiamiento universitario y emergencia del Hospital Garrahan, en jaque: hasta cuándo tiene tiempo Javier Milei de vetarlas

¿Qué son los hilitos de la banana y por qué no deberías quitarlos al comerla?

¿Para qué se pone sal gruesa en la lengua de suegra? El curioso truco que limpia la energía del hogar

Cómo detectar el envejecimiento en perros y gatos: señales clave y cuidados necesarios

Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a punaladas
Horror en Mendoza

Encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

Por María Morá

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Te Puede Interesar

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón
Investigación

Debía cumplir domiciliaria en Chimbas por balear y amenazar, pero salió de casa por una insólita razón

Por Pablo Mendoza
La derrota de LLA en Buenos Aires tuvo su impacto en el comercio sanjuanino: las fábricas no venden mercadería y hay incertidumbre por los precios
Incertidumbre

La derrota de LLA en Buenos Aires tuvo su impacto en el comercio sanjuanino: las fábricas no venden mercadería y hay incertidumbre por los precios

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440
Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440

Imagen ilustrativa
En Rivadavia

Robaron dos motos de la planta baja de un monoblock del barrio Aramburu

El intendente Juan Atampiz, en el festejo del Día del Niño en Zonda.
Punto de vista

Encándalo por "ñoquis" en Zonda: las razones de la Justicia para desestimar la denuncia penal