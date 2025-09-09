Cada cuánto hay que lavar los jeans para que no se arruinen: el error que todos cometen

Muchas personas ponen a lavar sus jeans después de cada uso, mientras que otras esperan semanas enteras antes de hacerlo. Sin embargo, ninguna de estas opciones es correcta. Los especialistas en moda explican que esta prenda no necesita un lavado inmediato salvo que tenga manchas o mal olor, ya que está confeccionada con una tela resistente que tolera varios usos.

Según los expertos, lo recomendable es lavarlos cada 5 a 10 puestas , dependiendo de la actividad que se realice. De este modo, se evita el desgaste prematuro del tejido y se conserva su color original por más tiempo.

Cada lavado excesivo acelera la pérdida de tono, debilita la tela y provoca que ceda en zonas de roce como rodillas o entrepierna. Además, el uso de agua caliente y detergentes fuertes empeora la situación.

Consejos para cuidar los jeans y prolongar su vida útil

Lavarlos siempre del revés y con agua fría.

Usar jabón suave o especial para prendas oscuras.

Evitar el secarropas: lo mejor es secarlos al aire libre.

Guardarlos doblados o colgados para mantener la forma.

Si no tienen manchas, airearlos o incluso ponerlos en el freezer ayuda a eliminar olores sin necesidad de lavado.

Adoptar estos cuidados no solo alarga la vida de tus jeans, también mantiene su diseño y calce intactos durante mucho más tiempo.