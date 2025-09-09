martes 9 de septiembre 2025

Declaraciones

"Hemos sido estafados por LLA" aseguran desde el PRO nacional tras las elecciones en Buenos Aires

Continúan los coletazos que dejaron las elecciones en Buenos Aires, con la derrota de LLA. Desde el PRO analizan los pasos a seguir, ya que no estarían conformes con lo sucedido y el rol que les toca ocupar.

Por Mariela Pérez
image

Sin duda uno de los grandes aliados de La Libertad Avanza a nivel nacional es el PRO. La relación entre Mauricio Macri y Javier Milei registra varios altibajos, pero el resultado electoral en Buenos aires habría generado un nuevo cortocircuito en la relación.

Si bien el ex presidente se encuentra en total hermetismo desde el domingo, desde su entorno habrían asegurado que la situación no es la mejor.

“Nosotros hemos sido estafados por la Libertad Avanza. Acompañamos en la primera etapa pensando que íbamos a construir algo en conjunto, pero los tipos se pasaron todo por ya sabés dónde... Hubo soberbia, desagradecimiento y humillación. Mauricio (Macri) no va a hablar porque no se siente parte de este proceso, pero tiene la paz mental de haber advertido lo que iba a pasar. Después de octubre se va a barajar todo de nuevo, y vamos a trabajar en una opción superadora ”, señalaron desde el entorno de Macri a Infobae.

El macrismo comenzó un proceso nuevo para asimilar el golpe de haber perdido parte de la estructura (el PRO resignó cinco bancas entre diputados y senadores provinciales y cayó en distritos donde era fuerte, como el interior bonaerense), además de la identidad por haber aceptado a libro cerrado las condiciones impuestas por los armadores libertarios.

Ese nuevo proceso comienza con crudo diagnóstico. “Lo que pasó el domingo es un enorme fracaso de la conducción de la Libertad Avanza, que no le pudo llegar al votante histórico del PRO, que se quedó en la casa. Fue un error hacer nacional una elección local. Y fue un error meter al Presidente en el barro de una campaña municipal”, analizaron desde el partido amarillo.

Hace mucho tiempo que Macri no habla con el presidente Javier Milei. Entiende que el Presidente “se portó mal” por el destrato hacia los dirigentes del PRO, y porque sus advertencias sobre el rumbo de las políticas económicas no fueron tenidas en cuenta. En marzo de este año, por ejemplo, alertó por el impacto de paralizar la obra pública.

Para el PRO, La Libertad Avanza incurrió en una “mala praxis” política. “Se pelearon con los jubilados, no pudieron convocar a nuestros votantes; es horroroso en materia de construcción lo que vemos a nivel nacional, con la resaca de la política provincial”, graficó. Y amplió: “Cuando apoyamos en el balotaje no nos esperábamos esto, la calidad humana con la que iban a armar en las provincias. El triunfo en CABA maquilló el desastre del armado a nivel país. Y en Buenos Aires han puesto cualquier cosa, desconocidos, NN que pasaron por 10 partidos en cinco años”.

Ahora, más allá de la discusión interna, la sociedad política PRO-LLA tiene por delante las elecciones nacionales de octubre, donde la alianza está en juego.

(Con información de Infobae)

