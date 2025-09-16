La conmovedora frase del padre del sanjuanino asesinado en Chile: "Lo mataron porque era argentino"

Impactante frase relacionada al caso del sanjuanino asesinado en Chile . Este martes, el padre de Gabriel Tomás Olivera Silva habló sobre el crimen en Vallenar y manifestó, según la información a la que tuvo acceso, que "lo mataron porque era argentino". Además, agradeció al Gobierno de San Juan por costear el traslado del cuerpo a la provincia.

“Las personas que participaron ya están detenidas. Una de ellas, mayor de 40 años, sería quien apuñaló a mi hijo. Estamos esperando que lleguen las huellas dactilares desde Buenos Aires para poder trasladar sus restos con la ayuda del Gobierno de San Juan”, contó conmovido Leonardo Olivera, padre del joven, en diálogo con radio Sarmiento.

El testimonio del papá refleja no solo el desgarro familiar sino también la incertidumbre por los motivos del ataque. “La policía de Chile nos informó que dos motos con cuatro ocupantes lo abordaron. Hubo un intercambio de palabras y luego uno de ellos le aplicó la puñalada a la altura del corazón. Mi hijo fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió”, relató entre lágrimas.

Gabriel había llegado a Chile en 2024 para recorrer el Norte como artesano y malabarista. Según su familia, nunca tuvo conflictos con nadie ni problemas con la justicia. “Él llevaba un año allá y jamás estuvo involucrado en nada extraño. Lo único que sabemos es que ese día se produjo la desgracia”, agregó Olivera, quien aclaró que su hijo no fue víctima de un robo.

Entre los rumores sobre el móvil del crimen, el padre deslizó una frase que conmueve por su crudeza: “Me llegó la información de que lo mataron porque era argentino. No puedo corroborarlo, pero sí me lo comentaron vecinos y personas que estaban cerca. Sería terrible que la agresión haya sido solo por esa razón”.

La Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó investiga el crimen y ya hay cuatro personas detenidas, entre ellas un hombre de 40 años señalado como el presunto autor material. Según informaron medios locales, el ataque quedó registrado en cámaras de seguridad y hubo testigos presenciales.